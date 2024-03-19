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繁星放榜南二中策略奏效「勇敢、精準填」33人上中字輩以上學校

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
大學繁星推薦放榜，台南二中70人上榜，33人錄取中字輩以上學校。記者鄭惠仁／攝影
大學繁星推薦放榜，台南二中70人上榜，33人錄取中字輩以上學校。記者鄭惠仁／攝影

大學繁星推薦放榜，台南二中成績超乎預期，33人錄取中字輩以上學校，有2人上台大，較去年多1人，分別錄取機械工程及人類學系。錄取台大人類學系的鍾姓學生因對人類考究、歷史相當有興趣，校排雖非1%，但勇敢申請，如願上理想科系

台南二中表示，今年該校共有70人上繁星，有33人錄取中字輩以上學校，占總錄取人數4成7以上。錄取國立大學比例7成3，其中台大2人、陽明交大2人、清大3人、政大3人、成大2人、中央3人、中山2人、中正2人、中興6人、高雄醫學大學藥學系1人，目前已有超過1成以上的高三學生上榜。

教務主任涂益郎從教育部公布資料分析，今年學生申請時較為保守，因此榜單仍有缺額。但該校從學測成績公布，就展開繁星推薦的各項作業，除鼓勵學生申請，也協助學生選填志願，包含找落點、定位，精準申請學校，因此，今年上榜學生錄取的科系普遍是資工、電機、機械、藥學、法律光電等熱門科系。其中中興大學有7人申請，揮出全壘打。

錄取台大人類系的鍾姓學生是校排2趴，學測考54級分，因對人類考究及歷史非常有興趣，立志要上台大人類學系，認為若繁星推薦沒過，也會拚個人申請甚至分科測驗，依過去錄取資料，校排1趴才有希望，鍾姓學生在老師鼓勵下勇敢申請，今天成績放榜，讓鍾姓學生相當開心。

涂益郎說，為了讓學生精準申請，有成立群組，讓學生了解其他人選填的情形，並適時做調整與修正，因此除能順利上榜，也能錄取到理想科系。

台大 科系 繁星

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