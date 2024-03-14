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大學先選校再轉系 專家：變數多

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

申請入學選填志願各校近日陸續截止登記，不少教師建議可「先選校，再轉系」，但實際上，轉系門檻高、錄取率低，以台大為例，熱門科系轉系錄取率大多只有二成。升學輔導專家、大學端表示，轉系仍有成績門檻、不開放轉系名額等變數，建議學生選擇雙主修、輔系等方式會更妥適。

根據台大一一二學年申請及核准轉系人數統計，以電機、資工系、法律系財法組為例，轉系錄取率只有二成多，資管系則為一成多，會計系、財務金融學系較高，錄取率達三成，可見轉入熱門科系非人人如願。

得勝者文教升學輔導專家藍天予分析，學生欲轉的科系不一定每年都有開轉系名額，加上競爭對手數量、能力每年不一，門檻又高，轉系的風險通常大於雙主修。以台大為例，如果想轉系，通常會要求需已修讀過相關課程、前一學年每學期學業等第績分平均（ＧＰＡ）需達三點三八等。

藍天予強調，雙主修會比轉系容易，也建議學生，務必先把大一成績讀好，後續再視自身條件、來年科系限制做打算。

台大註冊組長李宏森表示，以轉系為例，尤其熱門學系考慮到教學資源，多少都有名額限制，也會自訂競爭規則，學生要自己斟酌。但其實現在修課已很彈性，如台大開放加修學系，能達成Ａ系進Ｂ系出，也不失為一種方式。

陽明交大副校長陳永富則說，近年不少學校都推出跨領域學程，幾乎沒設門檻，想選校後轉系的學生可以給自己更多彈性，利用跨域學程學習。

台大 科系 門檻

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