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升大學志願不到位「先選校再轉系」？專家評：變數多

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大熱門科系轉系錄取率多只有二成。升學輔導專家指出，轉系多有成績門檻、甚至不開放轉系名額等變數。示意圖。本報資料照片
台大熱門科系轉系錄取率多只有二成。升學輔導專家指出，轉系多有成績門檻、甚至不開放轉系名額等變數。示意圖。本報資料照片

113升大學申請入學選填志願各校近期陸續截止登記，若學生成績無法一步到位進入理想校系，過去多有教師建議「先選校，再轉系」。但以國立台灣大學為例，熱門科系轉系錄取率多只有二成，對此，升學輔導專家、大學端多建議，轉系多有成績門檻、甚至不開放轉系名額等變數，建議學生選擇雙主修、跨領域學程等方式更妥適。

根據台大112學年度申請及核准轉系人數統計表，以台大電機、資工系、法律系財法組為例，轉系錄取率只有二成多，資管系則僅有一成多，會計系、財務金融學系則較高，錄取率達三成。可見想轉入熱門科系但並非人人如願。

得勝者文教升學輔導專家藍天予分析，轉系風險通常大於雙主修，在於可能碰上來年科系未開轉系名額，加上競爭對手數量、能力每年不一。且相較於雙主修，轉系多有較嚴苛的規定，以台大為例，前一學年每學期學業等第績分平均（GPA）達2.92以上，或成績名次在班級前20﹪以內就達雙主修門檻，但若為轉系，通常會要求需已修讀相關課程、ＧＰＡ要求須達3.38等。

藍天予說，又如部分科系因人數管制，僅收大一升大二轉系考，不開放大二以上。整體而言，雙主修會比轉系容易，也建議學生，上大學務必先把大一成績讀好，後續再視自身條件、來年科系限制做打算。

台大註冊組組長李宏森則談到，學生若進入大學後才定向，傳統上會選擇轉系或雙主修，但以轉系為例，尤其熱門學系考慮到教學資源負荷，多少都有名額限制，科系也會自訂競爭條件、規則，學生要自己斟酌。又現在大學修課已經更為彈性，如台大已開放加修學系。屆時Ａ系進Ｂ系出，也不失為一種方式。

陽明交大副校長陳永富則說，近年很多學校都推出跨領域雙專長的學程，也幾乎沒有設立門檻。想選校後轉系的學生其實可以給自己更多彈性，利用跨域學程學習，建議學生剛進入大學時，給自己多一些探索與彈性。

台大 科系

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