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學測成績出爐怎填志願？華大推「落點分析LINE機器人」
大學學測成績剛公布，許多學生都想找出最適合自己就讀的校系。中華大學看見學生需求，貼心推出「職涯型落點分析LINE機器人」，考生們只要動動手指透過LINE加好友查詢、填寫成績，還特別加上畢業後期望薪資的選項，讓考完學測的高中生能發掘符合自身志趣且畢業「錢景」看好的大學校系。
中華大學指出，申請入學的精神在於適性揚才，為協助考生在眾多大學校系找到最符合自己需求的科系，中華大學圖書與資訊處獨創開發「職涯型落點分析LINE機器人」開放式工具型網站，考生們只要透過連結填寫成績資料，機器人就能夠分析出多間適合校系供考生們參考。
特別的是，相較於其他落點分析網站，中華大學設計的落點分析機器人多了能夠選填「畢業後期望薪資」的項目，讓學生能夠一併了解該學系畢業後預計可獲得的平均薪資，對未來職涯選擇多了一分參考。
此外，為了能夠更迅速幫助考生解決學測後的疑難雜症，中華大學全新升級ChuGPT AI校園客服聊天機器人為2.0系統，由機器人能夠介紹校內特色學系以及學測招生篩選標準。
校方也說明，中華大學多年來普及AI教育以及資訊科技的應用，去年開始透過使用學校網頁和文件自行訓練出專屬的領域知識模型，與GPT-3.5-Turbo的大型語言模型協同運作，設計出ChuGPT獲得師生廣大回響。今年學測後再升級系統，展現出華大資訊科技應用的專精能力，
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