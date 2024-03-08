快訊

影╱美聯合航空又出包！剛起飛就掉輪胎 砸毀地面車輛

高雄「罷韓」餐廳不堪虧損提前下車！釣客食堂4/10吹熄燈號

獨／傳大S挨轟難過？經紀人震驚不捨：一切都不在意料之內

聽新聞
test
0:00 / 0:00

學測成績出爐怎填志願？華大推「落點分析LINE機器人」

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

大學學測成績剛公布，許多學生都想找出最適合自己就讀的校系。中華大學看見學生需求，貼心推出「職涯型落點分析LINE機器人」，考生們只要動動手指透過LINE加好友查詢、填寫成績，還特別加上畢業後期望薪資的選項，讓考完學測的高中生能發掘符合自身志趣且畢業「錢景」看好的大學校系。

中華大學指出，申請入學的精神在於適性揚才，為協助考生在眾多大學校系找到最符合自己需求的科系，中華大學圖書與資訊處獨創開發「職涯型落點分析LINE機器人」開放式工具型網站，考生們只要透過連結填寫成績資料，機器人就能夠分析出多間適合校系供考生們參考。

特別的是，相較於其他落點分析網站，中華大學設計的落點分析機器人多了能夠選填「畢業後期望薪資」的項目，讓學生能夠一併了解該學系畢業後預計可獲得的平均薪資，對未來職涯選擇多了一分參考。

此外，為了能夠更迅速幫助考生解決學測後的疑難雜症，中華大學全新升級ChuGPT AI校園客服聊天機器人為2.0系統，由機器人能夠介紹校內特色學系以及學測招生篩選標準。

校方也說明，中華大學多年來普及AI教育以及資訊科技的應用，去年開始透過使用學校網頁和文件自行訓練出專屬的領域知識模型，與GPT-3.5-Turbo的大型語言模型協同運作，設計出ChuGPT獲得師生廣大回響。今年學測後再升級系統，展現出華大資訊科技應用的專精能力，

中華大學獨創「落點分析LINE機器人」，歡迎學生免費使用。圖／中華大學提供
中華大學獨創「落點分析LINE機器人」，歡迎學生免費使用。圖／中華大學提供
中華大學獨創「落點分析LINE機器人」，歡迎學生免費使用。圖／中華大學提供
中華大學獨創「落點分析LINE機器人」，歡迎學生免費使用。圖／中華大學提供

學測 職涯 薪資

延伸閱讀

影／中華大學校友會館廚房起火燃燒 幸無人受困受傷

首破300人參加 東莞台校學測成績亮眼

高雄各高中學測成績出爐 4科滿級分雄中7人、雄女1人

虎尾高中學測4人4科滿級分 雲林今年滿級分人數居冠

相關新聞

喬出好看榜單？繁星推薦比序爭議多 大學端學者這麼看

繁星推薦入學制度爭議多，宜蘭羅東高中日前就有學生不滿校方的推薦比序，他縣市教師也不諱言常耳聞協調推薦序的情況。學者指出，...

學測公布成績 補教估台大醫牙門檻59級分 49級分可上頂大熱門科系

今日學測成績公布，得勝者文教考試策略中心主任藍天予預估，今年台大醫牙門檻59級分，北醫醫學、長庚醫學可能提高一級到58級...

台南一中5人學測滿級分 57級分以上大增22人共49人

大學入學學科能力測驗成績今天揭曉，台南一中表現優異，學測6科皆有過半學生超越全國前標，5人滿級分，較去年增57級分以上高...

4.8萬學測考生6科全考「考好考滿」人數占4成

113學測成績今天公告，大考中心亦公布今年五標級分和相關統計數據。大考中心指出，一次選擇「六科全考」的考生最多，12萬考...

學測成績出爐怎填志願？華大推「落點分析LINE機器人」

大學學測成績剛公布，許多學生都想找出最適合自己就讀的校系。中華大學看見學生需求，貼心推出「職涯型落點分析LINE機器人」...

統測倒數 土庫商工師長接力跑百圈操場為考生祈福追分

四技二專統一入學測驗將於4月27、28日考試，雲林土庫商工今天舉辦「為教育而跑」活動，20位師長接力跑運動場100圈，為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。