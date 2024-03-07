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喬出好看榜單？繁星推薦比序爭議多 大學端學者這麼看

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
繁星推薦入學生態複雜，制度面難以做到完全公平，學者指出，大學端能做的就是提供更多元、開放的課程選擇。示意圖／本報資料照片
繁星推薦入學生態複雜，制度面難以做到完全公平，學者指出，大學端能做的就是提供更多元、開放的課程選擇。示意圖／本報資料照片

繁星推薦入學制度爭議多，宜蘭羅東高中日前就有學生不滿校方的推薦比序，他縣市教師也不諱言常耳聞協調推薦序的情況。學者指出，繁星制度本來就難做到完全公平，教育界能做的就是在大學端更開放、多元，讓學生即使沒有進入第一志願也能適性發展。

羅高日前有學生PO文爆料，稱校方「為了榜單好看」改動繁星推薦比序。校方回應，並沒有改動比序，原先在模擬比序時，就有2種比序方式，學校只是開會決議要採取哪種，一切依規定辦理，PO文學生可能存在誤會，也已經移除貼文。

1名在六都任教多年的高中教師表示，不清楚羅東高中的狀況，但「校方更改模擬比序」算是時有耳聞，當然不能排除「讓榜單更好看」這種因素，但也往往是因為模擬的比序存在爭議，比如社會組和自然組放在一起比，如何做到公平？

該教師指出，繁星推薦的順序由各高中職掌握，大學端不會干涉，過去學校可能開會討論，現在常常聘請第三方廠商用軟體計算出最佳推薦序；無論如何決定推薦順序，校內都有相關規定，學校改動軟體的模擬順序能依規定辦理還好，若習慣便宜行事，不是他所樂見。

國立師範大學師資培育中心助理教授高松景說，繁星制度難讓每個人滿意，不只繁星，即使是個人推薦甄試、分發入學，沒有任何一種入學方式能做到完全公平，大學端能做的就是提供更開放、多元的課程，供大學生能有更多更寬廣的探究與聚焦自己未來想要成為的專業。比如台師大和台大、台科大的三校聯盟，讓學生即使沒有進入理想的校系，也能透過雙主修以及輔系的機制，跨選到想學的課程。

高松景認為，人的一生絕不是在高中三年級就被決定，很多學生在大學階段才開始摸索未來的方向；繁星推薦只是眾多入學方式中的一種，大學校系也只是人生中的一個選擇，將眼光放長遠，不是第一志願也能找到適合自己的方向。

榜單 繁星

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