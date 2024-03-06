統測倒數 土庫商工師長接力跑百圈操場為考生祈福追分

四技二專統一入學測驗將於4月27、28日考試，雲林土庫商工今天舉辦「為教育而跑」活動，20位師長接力跑運動場100圈，為考生祈福追分成功。

土庫商工今天舉辦「為教育而跑」的活動，為即將面臨統測的高三學生祈福，由20位學校行政主管團隊，包括校長、秘書、各處室主任等帶頭領跑，合力分工完成一百圈校內400公尺運動場的目標，象徵十全十美。

參與的師長身穿相對應圈數的號碼背心，以及手持祈福數字氣球，每人完成負責圈數後，便將氣球放飛，寓意將祝福傳遞給高三學生。

土庫商工校長吳星宏表示，學校行政主管團隊是學校的領頭羊，選擇統測倒數55天舉辦活動，為學生祈福的同時，也鼓勵學生要有運動的習慣，保持身心健康。