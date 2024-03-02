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台大醫牙二階 備審資料僅占1成

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

大學招生季開跑，台大、清大、陽明交大等頂大，申請入學第二階段除了採計備審資料外，多設有自辦筆試或面試。以台大和清大為例，理工或醫學等科系設有百分之十至百分之卅的筆試。教師提醒，大學共同筆試學科範圍部分涉及大一內容，考生應從高三範圍再自發延伸。

台大工學院土木、機工、化工等系，今年申請入學二階學測甄選總成績占比為百分之五十，備審資料占比則為百分之廿至卅不等，其他則為校內共同筆試。至於競爭激烈的醫學、牙醫系等，二階不採計學測成績，備審資料占百分之十，口試、術科、共同筆試占比更高。

全中教理事長高孟琳表示，以醫牙為目標的考生，成績、學習歷程檔案都差不多，很難再從中做篩選，因此二階多會憑藉筆試、面試再細分篩選，共同筆試會涉及大一知識領域，考生要再加強學習深度。

補教老師林名揚說，以數學為例，共同筆試主要還是高三課程延伸，但偏向數學競賽題目，考跟大學相關的高中課程，如複數、矩陣、三角函數，以及考高中沒有的三角微分積分。

台大 醫學 面試

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