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醫牙二階備審資料僅占10％ 補教：台大更相信自辦筆試

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大今年土木、機械工程、化學工程等系申請入學二階段書面備審資料參採占比多只有20%至30%，熱門如醫學系等更只有10%，更看重學測成績和校內共同筆試。本報資料照片
台大今年土木、機械工程、化學工程等系申請入學二階段書面備審資料參採占比多只有20%至30%，熱門如醫學系等更只有10%，更看重學測成績和校內共同筆試。本報資料照片

大考中心日前公告學測成績，學生屆時可持成績參加申請入學等升大學管道。但根據台大今年校系分則，土木、機械工程、化學工程等系申請入學二階段書面備審資料參採占比多只有20%至30%，熱門如醫學系等更只有10%，更看重學測成績或校內共同筆試。教師指出，共同筆試約有20%涉及大一範圍，考生應從高三範圍再自發延伸。

根據台大校系分則，工學院如土木工程、機械工程、化學工程，今年申請入學二階段學測甄選總成績占比為50%，學習歷程檔案占比則多在20%至30%。以化工系為例，備審資料只占據20%，其他30%則為校內共同筆試。

若又以最競爭的醫學系、牙醫系為例，學測成績到二階段完全不採計，學習歷程檔案占比更只有10%，其餘占比更高的包含口試、術科以及共同筆試。

全中教理事長高孟琳表示，對台大而言，尤其以醫牙為目標的考生多是學測4科滿級分，該批學生經歷相似，學習歷程檔案內容都差不多，很難再從中做篩選，因此台大二階多會憑藉筆試、面試再細分篩選。台大共同筆試原則上依照高中範圍，但約有15%至20%為大一知識領域，考生除了讀熟高中三年必、選修外，多少要再加強學習深度。

補教老師林名揚則形容，相較於信任學測鑑別度，台大更相信自己的二階段共同筆試。以數學筆試為例，共同筆試主要還是高三課程延伸，但偏向數學競賽題目，考跟大學有關聯性的高中課程，如複數、矩陣、三角函數、空間向量等；更為困難的排列組合，也會從微分積分中考高中沒有的三角微分積分。

以高中端為例，北一女中教師吳銘祥表示，不少學長姐考完後多會彙整經驗傳授，共同筆試難度絕對比分科測驗、學測都要高，學生乍看之下也許會認為超出高中範圍，但多少還是跟高中所學有關，部分題目若是懂高階觀念能快速破解，但不代表高中習得的工具派不上用場。

再者，吳銘祥也指出，要能掌握台大共同筆試，學生考前就應具備延伸學習能力，如高中範圍多談論多項式微積分，學生要自己延伸學習指對數微積分、函數微積分。

部分科系近年會公告共同科歷屆試題，吳銘祥說，不少以台大為志願的學生會開始勤做考古題，再藉此向高中老師提問，教師也會根據學生知識盲點建議加強單元、延伸教材。

部分科系近年會公告歷屆試題，不少以台大為志願的學生會開始勤做考古題，再藉此向高中老師提問。圖／取自台大物理系網站
部分科系近年會公告歷屆試題，不少以台大為志願的學生會開始勤做考古題，再藉此向高中老師提問。圖／取自台大物理系網站

台大 學測 教師

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