招生在即 個申學檔自述 台大今年限字數

大學招生季即將在三月陸續開跑，台大等校近日陸續公告申請入學書面資料準備指引，其中台大不少科系多設定學習歷程自述字數限制，或超過字數不予計分。台大表示，近年學生學習歷程自述往往寫得很長，希望學生以最有效率的方式表達。

學習歷程檔案作為申請入學書面審查資料，內容包括修課紀錄、課程學習成果、多元表現、學習歷程自述等，學生高三時若發現學習成果有未盡之處，都可再利用學習歷程自述說明。

台大外文系今年要求學習歷程自述內反思、就讀動機等，個別以一頁Ａ４為原則，法律系三組則是學習歷程自述內三小項分別以一千字為原則，物理系也要求每項以一頁為限，超出不計分。

台大教務長王泓仁指出，過去發現學生自述容易寫得太長，鉅細靡遺，學系希望適度收攏給予規範，也是讓審查時較有依循，不會讓學生誤以為多寫即高分，也鼓勵學生以有效率的表達方式說明學習歷程的收穫。

陽明交大多系雖未規範字數但已給予學生應答方向，如資工系要求，學生須在學習歷程自述說明最擅長或不擅長的科目，如何找到解決方法等。教務長陳永昇指出，學習歷程自述是要求學生講重點，尤其學習歷程省思一定是精練後的成果，不是數大就是美。如果學生有些心得、作品真的很想要呈現，可使用外部連結方式，但審查教授不一定會完全看。