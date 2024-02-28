申請入學備審指引出爐！台大多科系給限制 學習歷程自述別寫太長

大考中心日前公告學測成績，因應三月招生季開跑，包括台大等校近日均陸續公告申請入學書面資料準備指引，考生屆時可對志願科系要求準備。根據台大資訊，今年不少科系多設定學習歷程自述字數限制，甚至超過字數不予計分，學校端多表示近年發現學生學習歷程自述往往寫得很長，希望學生以最有效率的方式表達，再者，也嘗試適度規範，讓審查較有依循。

學習歷程檔案作為申請入學書面審查資料，內容包括修課紀錄、課程學習成果、多元表現、學習歷程自述等項，學生高三時若發現學習成果有未盡之處，都可再利用學習歷程自述說明，並根據表現說明學習經歷、特質能力和收穫心得。

台大外文系今年要求學習歷程自述內反思、就讀動機等，各項以一頁A4為原則；法律系三組則是學習歷程自述內三小項分別以一千字為原則；物理系也要求每項以一頁為限，超出則不計分。

台大教務長王泓仁指出，每年書面資料準備指引都是根據往年系上回饋而定，過去發現學生自述容易寫得太長，有些學生寫到具細彌遺，也有學生精要呈現。學系希望適度收攏給予規範化，也是讓審查時較有依循，不會讓學生誤以為多寫即高分，也鼓勵學生以有效率的表達方式說明整個學習歷程的收穫。

陽明交大多系未規範字數，但已給予學生回答方向，如資工系要求，學生須在學習歷程自述說明自己最擅長或不擅長的科目，如何找到解決方法等。教務長陳永昇指出，學習歷程自述是要求學生講重點，省思一定是精練後的成果，而非數大就是美。

陳永昇也談到，若學系已經給予自述說明引導便形同設立了遊戲規則，學生遵循即可，又若學生有些心得、作品真的很想呈現，可以使用外部連結方式，但審查教授不一定會全看。

中原大學教務長皮世明則建議，最後撰寫學習歷程自述時可具體舉例事證，在事證中說明曾經遇到的困難和挑戰，是否學習到新的技能，「其實大部分教授也不認為學生一開始就會很懂一個領域，其中一定多少有困難。」但只要能敘述，即代表學生有成長進步，且是能解決問題的人才。