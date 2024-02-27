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5時晨讀、勤刷題庫、不補習 她學測59級分創東港高中紀錄

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東東港高中今年學測5選4科50級分以上有7人，59級分的張瀞云也是校排1%（前排右），希望透過繁星上陽明中醫系或中國醫中醫系。圖／東港高中提供
屏東東港高中今年學測5選4科50級分以上有7人，59級分的張瀞云也是校排1%（前排右），希望透過繁星上陽明中醫系或中國醫中醫系。圖／東港高中提供

學測成績今天出爐，社區型的屏東縣東港高中繳出亮眼成績，數理實驗班張瀞云5選4科考59級分，創下學校新紀錄，校排1％的她希望透過繁星上陽明中醫系或中國醫中醫系，跟隨中醫師媽媽和哥哥的腳步；同為校排1%的許棨堯也考取55級分，熱愛線上遊戲的他希望繁星能錄取交大電機系，未來投入電競相關產業。

張瀞云從未補習，一路走來靠著「自律」當學霸，都在家裡自修的她，有一套自己研究出的讀書祕技，她說，「刷題練手感很重要」，所以刷了一整箱的題庫，至少有30本，讀書的時間點也很重要，睡飽後的晨讀吸收就很快，所以都晚上10點睡覺、清晨5時起床讀書，當下腦袋清晰，記東西特別清楚也容易。

張瀞云除自然科考14級分外，國文、英文、數A都是滿級分，她的媽媽是中醫師，哥哥去年也是從該校數理實驗班畢業，考取中國醫藥大學中醫學系，除了選讀醫科外，也考慮選讀機械系，目前還在思考中，比較傾向希望透過繁星上陽明中醫系或中國醫中醫系。

相較於努力刷題庫的張瀞云，同為校排1％的許棨堯，則是因為熱愛玩遊戲而對未知的未來產生很多想像，許棨堯個性活潑開朗、是班上的開心果，談到學測考取55級分，他坦言沒有達到當初想考台大的計畫，現在的目標是交大電機，未來想從事線上電競遊戲相關工作。

一談到線上遊戲，許棨堯的眼睛立刻發亮，但他不是在解說遊戲有多好玩，而是分享對遊戲背後的專研，如無意間玩到一款賽馬遊戲，便去研究各國包括台灣的賽馬史，甚至想去日本看賽馬而學習規畫自由行，一次被提報模範生要交相關資料時，還寫了大鵬灣發展賽馬的可能性，有人認為無厘頭，但老師讚許說，他是素養導向教育的最成功範例之一。

東港高中表示，今年學測5選4科50級分以上有7人，張瀞云、許棨堯、孔昱閔外，還有51級分的孫紹瑛以及50級分的方雅靜、謝畯丞、李志婷，他們都是選擇留縣升學的學生，至於45級分以上10人、40級分以上14人，當中離島生田育翔考取49級分，是所有離島生中的最高分，希望錄取繁星成大。

113學測 學測 東港 繁星

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