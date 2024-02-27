容易被抓包？預估不少考生用生成式AI寫備審資料 教授：務必加入自身想法和內容

113學測成績今天公告，未來學生可持成績參與申請入學等升大學管道。各校近期也陸續公告申請入學書面資料準備指引，大同大學資經系助理教授胡志堅指出，預估今年恐會有不少考生用生成式AI產出書審資料，但務必要加入自己的想法、內容，否則複製貼上很容易被抓包。

學生團體昨日邀集審查學習歷程檔案的大學端代表，討論「代做、代寫」以及軍備競賽等議題，台大也指出，教授很容易看出學習歷程檔案是否為AI生成，大學端有不少可交叉比對真實性的工具，很容易看出學生原創性。

大同大學工設系主任朱柏穎表示，生成式AI是普遍使用的工具，但用AI畫出來的水彩、素描一眼就可以看穿。但請ChatGPT起頭、規劃大綱是沒問題的，不會完全反對學生用ChatGPT準備書審資料，在於內容最重要，但面試委員也很容易能分辨學生資料是否誇大。

朱柏穎特別指出，尤其是設計科系，「在意的是原創，不需要100分」，AI生成的超高水準作品，若直接當成作品集呈現，則不會加分。

胡志堅則表示，聊天機器人容易有邏輯、文法謬誤，甚至有些虛構內容，尤其部分用詞不會出現在一般文章中，很容易被看出來。建議考生在準備書審資料還是要有想法，若直接複製貼上老師們都是「火眼金睛」一目了然。

但胡志堅也提到，各產業都在應用生成式AI，具備生成式AI的使用技能也是大趨勢，能判斷產出的資訊是否正確，「檢驗查證」而不是照單全收，擁有邏輯和判斷力，是最關鍵的能力。