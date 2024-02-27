教務長親自上陣 台大周六首赴新竹舉辦申請入學座談會
113學測今天公告成績，學生接下來可持成績參加申請入學等升學管道。國立台灣大學周六首度於新竹舉辦2024大學校系探索及申請入學座談會，將由台大教務長王泓仁以及三名副教務長，為學生說明二階段書面審查資料準備、學系領域發展趨勢等。
根據台大統計，113學年學士班招生3510名，三大招生管道中申請入學占比達五成最多，招生1777名；繁星推薦占比約一成二，招生424名；分發入學占比三成五，招生1251名。其他管道還包括特殊選才、希望入學等。整體而言，繁星推薦、申請入學名額均較去年略增，分發入學則減少約100名。
台大表示，為了讓高中師生與家長能進一步認識台大的優勢與特色，特別安排在3月2日13時，於新竹縣政府大禮堂辦理「2024大學校系探索及申請入學座談會」，並於新竹縣政府頻道同步直播，除了歡迎新竹地區的高中生、教師、家長參加，亦開放其他縣市民眾參與。
台大將於座談會上，由王泓仁介紹未來大學模式，並由社會系教授林國明說明申請入學二階書面審查資料準備，之後將安排兩位副教務長，針對二、三類組學生，說明尖端生醫科技進展以及自駕車與車聯網等領域，最後則由教務長率領三名副教務長回應現場學生、家長提問。
台大指出，座談會除了讓高中生和家長了解台大學習環境，也將透過直播互動的方式，現場回應師生及家長的留言提問，解答學生未來在台大就學、修課、生活、職涯發展等方面可能遇到的疑問。詳細情形可至台大Facebook專頁報名查詢。
此外，台大今天也於教務處網站公告「113學年度申請入學書面資料準備指引」，提供欲參加申請入學的考生做準備。
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