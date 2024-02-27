教授：學檔多不一定好 要對準學系

大考中心今公布學測成績後，想參與申請入學的考生，就要開始準備繳交學習歷程檔案，大學招生單位強調，學習歷程檔案的內容「多」，不一定「好」，教授更重視學生的基本素養，是否對準學系想要的能力。

台大教務處註冊組主任李宏森表示，台大教授較注重學生在校內的學習表現，校外活動則需有公信力，在口試或筆試階段，就可驗證書審資料是否符合實際表現。他指出，審查教授需閱讀數十，甚至數百份學習歷程檔案，教授希望看到學生的基本素養，是否對準學系想要的能力，而非只是累積參加營隊等內容的數量。

台大副教務長陳林祈強調，學習歷程檔案內容「多」不一定「好」，交四、五百頁檔案，會被教授認為沒有整理資料的能力。

陽明交通大學教務長陳永昇指出，學生應在有限的上傳容量中呈現學習成果，且為符合檔案上傳規定，得先學會圖片壓縮、調整解析度；對於是否可使用外部連結，陳永昇坦言「無法掌握老師是否會看」，建議在學檔內呈現重點與精華。

至於近年ChatGPT等生成式ＡＩ工具興起，學生關心是否可用ChatGPT製作學檔，陳林祈直言，教授其實很容易看出該學檔是否由ChatGPT生成，台大校內宣導違反書審真實性的樣態，並強化申請入學的口試、筆試。他表示，大學端有許多可交叉比對真實性的工具，很容易看出是否有原創性。