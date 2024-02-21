助攻升學！竹縣首度攜手台大規畫升學諮詢於3月登場

新竹縣政府為提升學生、家長獲得更完整的升學諮詢管道，首度與已簽署合作意向書(MOU)的各大學攜手規畫升學諮詢輔導活動，3月陸續登場校系博覽會、學習歷程檔案暨申請入學說明會，歡迎師生及家長共襄盛舉。

新竹縣長楊文科表示，此次特邀台大、大學招生委員會聯合會辦理「升學諮詢輔導活動」，自學測成績放榜後，即展開相關講座與研習，期盼素養中心有效整合資訊、並提供洽詢的管道。

教育局長楊郡慈提到，去年底大學「特殊選才」錄取結果近期已全數放榜，新竹縣表現出色，六家高中應屆高三生吳冠霆錄取台大學數學系及清大數學系，林榆溱錄取中央大學客家語文暨社會科學學系；湖口高中體育班陳映佑以榜眼之姿，考取台體運動資訊與傳播學系；此外，六家高中第一屆雙語國際實驗班邱德聿通過申請入學，錄取美國波士頓大學人文與科技學院，期盼孩子能在高中階段更加了解自我，提前找到升學方向。

第一場活動將於3月2日上午9點在縣府大禮堂辦理「生涯規劃與多元優勢升學策略講座」，受眾為高一二師生及家長，講題主軸為「生涯規劃與升高二適性分流(班群選擇)及各年段學習任務，以及大學選才理念與準備方向」。

下午1點與台大合辦「2024校系探索及申請入學座談會」則邀請全年段親師生參與，內容為認識臺大各學院科系招生與課程重點，該場次綜合座談將以現場高三學生及家長提問為優先。如不克前往，可上網觀看直播。(縣府頻道同步直播：https://youtube.com/@hchg100?feature=shared)

3月9日清大舉辦「紫荊一日營」，開放全校學系進行參訪，由學系主任引導同學認識學系、實驗室並進行座談；當天也有招生策略中心主任王潔說明申請入學二階段面試與學習歷程，各學系參加名額有限、歡迎同學踴躍報名。

同日台大於校本部舉辦「杜鵑花節學系博覽會」，將由縣立高中派車、教師帶隊前往校本部參加，副教務長陳林祈進行導覽，預計在椰林大道及體育館會場佈設超過300個活動攤位，歡迎學生共襄盛舉。