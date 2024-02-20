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學測超時作答未停 考生竟回：給你扣分！超慘結果出爐

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大考中心今天召開考試委員會審議學測違反試場規定事項。記者許維寧／攝影
大考中心今天召開考試委員會審議學測違反試場規定事項。記者許維寧／攝影

大考中心今天召開考試委員會審議學測違反試場規定事項，考區提報台北二考區一名考生在國綜考試結束鈴響後仍持續作答，監試人員二次制止，未料考生竟回：「給你們扣分！要繼續畫記。」甚至指出超時答題也只會被扣一級分，監試人員當場啞口無言，導致學生超時候仍繼續作答至完畢。大考中心委員決議，該名考生參照往例，扣該考科五級分。

大考中心指出，台北考區一名學生在國綜考試結束鈴響後仍持續作答，監試人員第一次制止，請考生切勿再書寫，但該名考生回應：「給你們扣分，我要繼續畫記！」監試人員第二次制止，考生又回應：「不是辦法上寫可以繼續畫記，扣一級分嗎？」

大考中心轉述，監試人員當場愣住，因此學生還於考試結束鈴響後繼續畫記了約五分鐘，直到作答完畢。對此，考區建議應依規定扣減該名學生該科成績三級分；考試服務處則認為應加重扣分或該節不予計分。

大考中心主任張新仁表示，考生看來比監試人員更清楚規定，但只知其一不知其二，依照規定，考生遭制止後仍不停筆可接續扣分，「監試人員其實可以這樣強調，你不能愣在那裡啊。」如此強調，考生也許就不會想再繼續失分。

委員林尚平指出，監試人員當場愣住了，但實則應該依照制止次數給予扣分，可惜監試人員並未做到位。但根據往例，如110學測也有考生表示扣分仍要繼續作答；111學測則有學生遭制止二次，仍繼續作答五分鐘之久，兩案例均依照規定扣減該節成績五級分，建議今年該案也比照辦理，但建議未來監試人員講習時一定要特別強調，「不再制止就隨他去，也不恰當。」

張新仁談到，監試人員確實不應該愣住，應清楚規範、適時告知，經委員討論後該案比照往例，扣減該節成績五級分，未來也會列入監視人員待精進要點。

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