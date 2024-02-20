學測考生畫星之卡比被扣一級分 偷窺鄰座慘不予計分

113學年大學學測一月中旬落幕，大考中心今天召開考試委員會審議學測違反試場規定事項，閱卷組提報，考生違反答題卷作答規定共計441件，其中437件於作答區書寫和答案無關的文字或符號。有考生於答題區畫電玩角色「星之卡比」，也有考生於答題卷上畫多啦Ａ夢，大考中心委員審議後均決議扣減該考科一級分。

考生違反答題卷作答規定共計441件，其中437件於作答區書寫和答案無關的文字或符號，另外4項則是於考生簽名欄外書寫姓名或顯示身份。

根據閱卷組提報的樣態，有考生在數學答題卷上畫兔子、熊等動物，兼具陰影效果；也有考生畫上手持劍的電玩角色「星之卡比」，並畫上汽車、坦克，數種人物和武器；也有學生於答題卷上寫上數種不同字型的「happy」字樣，並畫上多啦Ａ夢和長頸鹿。大考中心主任張新仁指出，經大考中心考試委員會決議，上述案例均依照規定夠減該考科一級分。

另外，大考中心也公布考區提報考生違反試場統計，另有數件嚴重違規樣態。如監試人員通報，一考生應考時將手放入口袋，之後便發現考生將該節有關文字內容物件放在試題本內查看；台中考區也有一考生考試期間不斷窺視他人，窺視右方考生後再改窺視前方考生，轉頭動作明顯。上述兩案考區以及考試服務處都建議應依規定該節考科不予計分，經考試委員決議，均該科不予計分。

張新仁也指出，較嚴重的違規樣態也包括，台北考區有考生於考試鈴響後，從口袋拿出手機使用；苗栗考區則有考生考試鈴響後將手機置於雙腿間的椅子上看影片，針對上述兩案，考區建議均依照規定加重扣分或該節不予計分，考試服務處則建議該節考科不予計分，經委員一致通過，兩案均是該考科不予計分。

另外，花蓮考區則有兩案，監試人員發現學生持學生證、沒有照片的健保卡等「非應試有效證件」應考，但考生均表示，上一節即持該證件應考，但沒有被告知違規，而兩案學生也都於被查獲後，於該節規定時間內將「應試有效證件」送至試務中心，但考區、考生服務處均認為，考生前一節持非應試有效證件應考屬實，仍建議扣減該節考科一級分。

大考中心委員王文俊則幫考生求情，如果第一節監試人員查核證件時就告知考生所持非應試有效證件，學生可能馬上就請家長送證件，下一節也不會違規，該案應是監試人員疏失。

張新仁則認為，兩案考生「自白」，談到上一節也持非應試有效證件應考只是沒有被糾正，又第二節家長都即時送來應試有效證件，屆時大考中心會將案例做成特別提醒，建議未來培訓監試人員時應特別留意。兩案最終獲得委員體諒，免扣一級分。

大考中心統計，113學測閱卷組、考區、考試服務處提報違規共計2425件。學測成績將於2月27日正式公告，屆時考生可上網路查詢，並於同日寄發考生成績通知簡訊以及成績單。

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