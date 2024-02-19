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四技二專技優保送即日起報名 20校招493名額

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
四技二專技優保送適合曾參加特定競賽且獲得各職類全國前3名，或者經選拔入選國手資格的優秀選手們。本報資料照片
四技二專技優保送適合曾參加特定競賽且獲得各職類全國前3名，或者經選拔入選國手資格的優秀選手們。本報資料照片

技專校院招生委員會聯合會今日表示，113學年度四技二專技優保送入學招生將於113年2月展開，凡高級中等學校畢（結）業或同等學力之學生，符合簡章規定技藝技能競賽優勝名次及職種類者，均可報考。

四技二專技優保送適合曾參加特定競賽且獲得各職類全國前3名，或者經選拔入選國手資格的優秀選手們，資格包含全國技能競賽前3名、全國身心障礙者技能競賽前3名、全國高中學校技藝競賽前3名，以及入選國際技能競賽、國際展能節職業技能競賽國手資格等等在內。符合技優保送報名資格之考生在可報名的招生類別中，最多選擇1個招生類別報名。本學年度招生計有20校、152個系（組）、學程參與，共提供493個名額。

四技二專技優保送不採計統一入學測驗成績，採網路個別報名。技專校院招聯會提醒，具報名資格考生應於2月19日早上10點至2月22日下午5點，至113學年度四技二專聯合甄選委員會網站上網報名，並繳寄相關資料。若對本項招生有任何問題，可洽主辦單位技專校院招生委員會聯合會。

國際技能競賽 學測 網路

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