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大學申請入學 醫藥學群受關注

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
網站「大學問」統計全國二七二二個科系中，醫藥衛生群科系關注度最高。（示意圖） 記者許正宏／攝影
網站「大學問」統計全國二七二二個科系中，醫藥衛生群科系關注度最高。（示意圖） 記者許正宏／攝影

一一三學年升大學繁星推薦、申請入學將開跑，升學輔導平台大學問分析，需通過國考證照的醫藥學群，如藥學、物理治療、醫檢等系關注度仍高，高達七成的藥學系都進入學生關注的百大科系名單中，相關科系更不減反增。

網站「大學問」於去年二月至今年一月分析五七四○萬筆瀏覽數據，全國二七二二個科系中，醫藥衛生群科系關注度最高，面對少子化，醫藥衛生學群科系不減反增，包括中醫、護理、藥學、長照等均有新設科系，如陽明交大中醫、慈濟藥學皆首度招生。

大學問執行長魏佳卉指出，近年藥學系為醫藥衛生學群大熱門，在於不只醫療院所需要藥劑師，近年社區藥局興起，具藥劑師執照即可開業，增加藥學系就業出路。

魏佳卉表示，北中南護理重點培育科系，一一二學年新生註冊率均不如前，近三年暨南大學、亞東科大、元智大學等均陸續增設護理系，但魏佳卉認為，國內政策未引導嚮往擔任護理師的普高學生，以四技申請管道進入科大護理系，反而於普大增設護理系，對學生、大學及醫療體系的人才培育都造成傷害，與其新設科系，應鼓勵有志從事護理工作的學生選擇臨床實習、考照訓練完整的專業校系。

科系 藥學

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