教部願景計畫 增13名額

為消除教育不平等，降低弱勢生入學門檻，優先錄取經濟不利生、新住民子女等，全台近六成科系設有弱勢生扶助計畫，其中包含多所頂尖國立大學都有特設分組，頂大名額數百個。教育部願景計畫申請總名額超過五百五十個，較去年增加七個校系、十三個名額。

教育部指出，一一三年個人申請「願景計畫外加名額」和「願景組」招生，一共有十一校一百四十個系組參與，共提供五百七十一個名額，讓在地或弱勢的學生可以申請就近就讀國立大學。

教育部表示，符合各校系願景資格規定的考生，可以「願景計畫生」的身分報名，並於第二階段指定項目甄試時接受校系審查資格，因此考生在報名時，請先確認資格是否符合，並於規定時間內提交資格文件供校系審查。

扶助弱勢招生措施方面，今年有六十所大學、一千三百四十三個校系有扶弱招生措施。台大個人申請「希望組」名額為五十七人，跟去年相當。台大註冊組組長李宏森表示，全校五十五系皆設有希望組名額，工管、電機各有兩個名額。

以台大希望組來說，考生只要學測國英達前標、數B社達均標，就有機會錄取法律、外文系；另外醫、牙科系各有一個名額，學測國英數A自然皆達頂標，就能獲得競爭資格。

清大「旭日招生組」名額卅六人與往年無異，陽明交大併校後成立「屯蒙組」，提供七十九個扶弱名額，比去年多三個；而在頂大名單中，成大「成星招生組」提供八十七個名額最多，其中包含十六個生醫科系名額。

根據各大學簡章，學生透過特設分組入學，可享學雜費減免及獎助學金，中央大學向日葵聯合招生提供每人每學期可獲二至五萬元助學金，共頒發四年，另補助經濟弱勢學生至國外研修，一年最高五十萬元；成功大學成星招生入學計畫，提供五個獎學金名額，每名十萬元，若符合持續獎助條件最高可領至畢業。