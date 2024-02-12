考生寒假作業 估學測落點查校系資訊

考完大學學測，大考中心預計二月廿七日公布成績。考生這段時間也不要鬆懈，有充足的準備才能領先，搶進理想大學的門票。升學輔導專家建議，近兩年的落點可作為今年參考，考生寒假也可估算學測成績、預估申請校系以及蒐集校系資訊。

升學輔導專家藍天予表示，可以趁記憶還深刻的時候對答案，國文作文與英文寫作可以歷年平均值作為預估，並對照去年級距粗估分數，雖然一定和今年的級距不一樣，就算有誤差，單科的級分也不至於差太多。當有粗估成績後，可用這個成績對照歷年校系通過分數，鎖定有機會選填的校系，建議篩選出約廿個深入研究，並特別注意篩選方式變化較大的校系。

升學輔導專家劉駿豪指出，提早開始查找科系篩選方式比較好，舉例來說，若這次數Ａ成績不佳，但已確定想申請頂大材料系，如果先研究科系篩選科目與通過級分，會發現還是有機會。例如陽明交大材料系這幾年不看數學，只有比國、英、自三科；清大材料去年先比的數Ａ級分並沒有想像中那麼高，而且最後看的科目是英文；成大材料今年也改變篩選方式，是將國、英、數Ａ、自四個科目加起來比，或許可以沖淡數學科的影響。

藍天予表示，通常歷年篩選方式沒有大幅改變的校系通過分數也相對穩定，若有意願就讀且對照歷年成績都可通過，這樣的校系可以成為穩健選擇，只需注意最後成績公布時，各單科成績有沒有巨幅變動即可。更詳細的校系通過門檻，建議等成績公布後單科累計人數出來，才能有更好的預估。

志願如何選？是否有心法？藍天予表示，志願選擇不外乎興趣、未來發展、就業容易度等。如果不太確定自己的興趣，可以考量就業取向來作為參考。他舉例，問自己喜歡處理人際問題還是事務問題？若不喜歡處理人際，可能就比較難以勝任教師、記者等工作。

劉駿豪則建議，若能參加大學舉辦的一日營活動，可能會更有幫助，不妨查一下心儀的學校是否舉辦類似活動。

至於未來發展與就業容易度，藍天予表示，有些看起來比較沒有發展的領域，但競爭者同時也比較少。其他選擇實際因素，如學校遠近、學雜費差距等，通常也可以納入評估，建議家長陪著孩子一起判讀選擇。（系列三）