聽新聞
test
0:00 / 0:00

考生寒假作業 估學測落點查校系資訊

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導
升學輔導專家建議，考生寒假可估算學測成績，預估申請校系，也可到學校看看，蒐集相關校系資訊。本報資料照片
升學輔導專家建議，考生寒假可估算學測成績，預估申請校系，也可到學校看看，蒐集相關校系資訊。本報資料照片

考完大學學測，大考中心預計二月廿七日公布成績。考生這段時間也不要鬆懈，有充足的準備才能領先，搶進理想大學的門票。升學輔導專家建議，近兩年的落點可作為今年參考，考生寒假也可估算學測成績、預估申請校系以及蒐集校系資訊。

升學輔導專家藍天予表示，可以趁記憶還深刻的時候對答案，國文作文與英文寫作可以歷年平均值作為預估，並對照去年級距粗估分數，雖然一定和今年的級距不一樣，就算有誤差，單科的級分也不至於差太多。當有粗估成績後，可用這個成績對照歷年校系通過分數，鎖定有機會選填的校系，建議篩選出約廿個深入研究，並特別注意篩選方式變化較大的校系。

升學輔導專家劉駿豪指出，提早開始查找科系篩選方式比較好，舉例來說，若這次數Ａ成績不佳，但已確定想申請頂大材料系，如果先研究科系篩選科目與通過級分，會發現還是有機會。例如陽明交大材料系這幾年不看數學，只有比國、英、自三科；清大材料去年先比的數Ａ級分並沒有想像中那麼高，而且最後看的科目是英文；成大材料今年也改變篩選方式，是將國、英、數Ａ、自四個科目加起來比，或許可以沖淡數學科的影響。

藍天予表示，通常歷年篩選方式沒有大幅改變的校系通過分數也相對穩定，若有意願就讀且對照歷年成績都可通過，這樣的校系可以成為穩健選擇，只需注意最後成績公布時，各單科成績有沒有巨幅變動即可。更詳細的校系通過門檻，建議等成績公布後單科累計人數出來，才能有更好的預估。

志願如何選？是否有心法？藍天予表示，志願選擇不外乎興趣、未來發展、就業容易度等。如果不太確定自己的興趣，可以考量就業取向來作為參考。他舉例，問自己喜歡處理人際問題還是事務問題？若不喜歡處理人際，可能就比較難以勝任教師、記者等工作。

劉駿豪則建議，若能參加大學舉辦的一日營活動，可能會更有幫助，不妨查一下心儀的學校是否舉辦類似活動。

至於未來發展與就業容易度，藍天予表示，有些看起來比較沒有發展的領域，但競爭者同時也比較少。其他選擇實際因素，如學校遠近、學雜費差距等，通常也可以納入評估，建議家長陪著孩子一起判讀選擇。（系列三）

升學 材料 科系

延伸閱讀

「骨董級」寒假作業出爐！奶奶秀出兒時寒假作業，讓兒子孫女當場折服：傳家寶等級收藏

學測英文中譯英不少學生拼錯字 作文選第2張圖的最多

整理包／113學測申請入學、繁星何時報名？ 三大入學管道重要時程一表看懂

影／天氣好轉出大景！合歡山積雪未融 藍天豔陽照白雪美呆了

相關新聞

考生寒假作業 估學測落點查校系資訊

考完大學學測，大考中心預計二月廿七日公布成績。考生這段時間也不要鬆懈，有充足的準備才能領先，搶進理想大學的門票。升學輔導...

教部願景計畫 增13名額

為消除教育不平等，降低弱勢生入學門檻，優先錄取經濟不利生、新住民子女等，全台近六成科系設有弱勢生扶助計畫，其中包含多所頂...

大學考招攻略／選志願三部曲克服焦慮 先問自己喜歡處理人還是事？

大學學測2月底才公布成績，想提早預估落點有方法，專家建議趁記憶還深刻的時候對學測答案，國作與英文寫作可以以歷年平均值作為預估，並對照去年級距粗估分數，再來，研究科系的篩選科目與通過級分，要特別注意篩選方式變化較大的校系，例如頂大某科系今年將國英數A自4個科目加起來比，這種篩選方式或許可以沖淡數A考差的影響。志願選填可以問自己喜歡處理人際問題，還是事務問題？選填志願不心慌，提早開始做這件事準沒錯。

教師：未採計考科 改由學習歷程檢視

一一三學年大學申請入學有二七○個校系僅採計一科，其中又以僅參採國文的校系高達一四二個最多。台、成、清、交等頂大電資、資工...

申請入學參採1科校系成長24％ 參採2科躍居第2

一一三學年大學個人申請入學參採學測四科和三科的校系數有下降趨勢，參採一科和兩科的校系數則成長，其中參採一科的校系，比去年...

嘉藥在職專班招生 21日起開放報名

嘉南藥理大學「113學年度進修部碩士在職專班入學招生」自2月21日起至4月10日止，開放網路報名，預計招收藥學系（含碩士...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。