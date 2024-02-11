申請入學參採1科校系成長24％ 參採2科躍居第2

一一三學年大學個人申請入學參採學測四科和三科的校系數有下降趨勢，參採一科和兩科的校系數則成長，其中參採一科的校系，比去年成長近四分之一，達到兩百七十個；大學教務長分析反映出大學希望吸引更符合該學系特點和需求的學生；因平均的參採科目數變少，升學輔導專家認為，考生更容易從有興趣的校系中，篩選「參採優勢科目」的校系，提升戰鬥力。

繁星推薦管道共有一七五四個校系參與招生，參採學測科目數以三科最多，共有八一一個校系，占四成六，其次是參採四科有五六四個校系，占三成二。

申請入學作為目前升大學最大招生管道，一一三學年有二二○八個校系參與招生，參採學測科目數以三科最多，有八五三個校系，占三成九；其次是參採兩科有五四九個校系，占二成五；參採四科有五三二個校系，占二成四；參採一科有二七○個校系，占一成二。

和前兩年比較，採計二科的校系，首度超越了四科的五三二。有兩百七十校系只參採學測一科，比一一二學年成長逾二成四。

台大註冊組主任李宏森說，學系參採科目的意義，最直接的就是校系選才需求相關，也是學生未來就讀所需具備的能力，參採幾科會與學系的招生策略、學科關聯性有關。

「升學輔導志工團總召」張財銘表示，參採科目數減少，填志願的技巧對偏科生或某些科失常的考生將更有利。因平均的參採科目數變少，所以考生更容易從有興趣的校系中，篩選「參採優勢科目」的校系，有效提升戰鬥力。

張財銘舉例，利用「比強科＋去弱科＋強包弱策略」，增加五級分的戰鬥力。例如想念財金，若社會沒考好，找不參採社會的財金系。如果數學沒考好，但國英不錯，因為少有財金系不看數學，則可用「強包弱」找國、英、數三科在同一關篩選的科系。

綜觀甄選會資訊，包括輔大、東吳、逢甲、中原等老牌私立大學，多採計三科至四科。

中原大學教務長皮世朋說，有些社會組的科系可能會選擇參採數學和自然科目，尤其是那些偏向於應用社會科學的學系。

皮世朋舉例，例如心理學、社會學或經濟學等學系，可能會考慮學生在數學或自然科學的表現，因為這些領域往往需要良好的分析能力和對數據處理的理解。這樣的科目選擇反映了學系對於培養學生具備綜合分析能力的重視。

升學輔導專家藍天予以「熱門」、「冷門」和「缺額」校系來分類，每個校系決定參採哪些科目時的戰略位置。「熱門校系」的校系端，通常會考慮系上想要找到什麼樣特質的學生，像是這幾年電機資工漸漸不看國文就是一個例子；「冷門校系」則會盡量找到成績還不錯的學生，所以可能採取看的科目較少，同時設下檢定門檻的方式；「缺額校系」則是盡可能得不讓成績成為學生選填的阻礙。（系列二）