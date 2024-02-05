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學測英文中譯英不少學生拼錯字 作文選第2張圖的最多

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
大考中心今日召開記者會公布113年學測國寫、英文非選擇題的評分原則，圖左至右為國寫科問卷召集人陳昌明、大考中心主任張新仁、英文非選問卷召集人賴惠玲。記者李芯／攝影
大考中心今日召開記者會公布113年學測國寫、英文非選擇題的評分原則，圖左至右為國寫科問卷召集人陳昌明、大考中心主任張新仁、英文非選問卷召集人賴惠玲。記者李芯／攝影

113年學測英文非選擇題的中譯英以選舉作為主題，作文則要考生選一個機器人小幫手解決生活問題。大考中心今公布評分原則，英文非選問卷召集人賴惠玲說，有不少學生在中譯英的作答上，於基本文法和拼字都有加強空間。作文主題貼近學生生活經驗，選第2張圖片的考生比較多。

大考中心今日召開記者會公布113年學測國寫、英文非選擇題的評分原則，其中，英文非選閱卷召集人、政大英文系教授賴惠玲曾擔任系主任，本次共有157位大學教授擔任問卷委員，召開試閱會議並進行一連串討論後才正式閱卷，每份試卷都會由2位委員分別評分，最後成績為2者的平均分數，如果2位委員的評分差距超過標準，會再由第3位委員評閱。

賴惠玲說，混合題第47、48題需找出適當字詞填入句子空格，有考生雖能找到正確單詞，但未做字形變化，就會被扣一半的分數。第50題是簡答題，考生簡要回答即可。

中譯英的部分，賴惠玲說明每小題總分4分，每個錯誤扣0.5分。今年以選舉為主題，第1句是「每逢選舉季節，總會看到政治人物造訪各地著名廟宇」，第2句是「除了祈求好的選舉結果，他們也希望展現對在地文化與習俗的尊重」。

賴惠玲說，不少考生對於英文詞彙的語意及使用，以及基本文法、英文拼字仍有加強的空間，第一句就有學生未使用主詞或是拼字被發音混淆，像是選舉election拼成eletion，政治人物politicians拼成polititions，廟宇temples拼成tamples等等，賴惠玲表示這都是很基本的詞彙，很多考生沒辦法掌握。第2句是由介系詞片語引導的修飾結構，「除了」可翻成besides/aside、from/apart、from/in addision to，有部分考生把「尊重」譯成了expect，也有考生無法正確掌握字詞和句構，相當可惜。

賴惠玲指出，英文作文根據內容、組織、文法句構、詞彙拼字4個項目給分，字數明顯不足扣總分1分。本次機器人小幫手的主題貼近學生生活經驗，考驗文字表達、細節描述以及創意與邏輯思考能力。目前看下來，選第2張圖片的考生比較多，反映青少年在意他人看法、引發焦慮。

賴惠玲說，大部分學生提及希望機器人可以鼓勵他們並做好的聽眾，還有考生提到希望機器人可以做大數據分析，提供如何與人互動的解方。作文評分的原則著重考生能否運用所用詞彙、句構，全篇作文會根據內容是否具體完整，組織是否重點分明有連貫性，句構語法及用字能否適切，以及拼字和標點符號是否使用得當來做評閱的標準。

大考中心主任張新仁說，目前已經完成國綜、數學AB和自然所有科目的閱卷，總共邀請了1054位教授來做大量閱卷。記者李芯／攝影
大考中心主任張新仁說，目前已經完成國綜、數學AB和自然所有科目的閱卷，總共邀請了1054位教授來做大量閱卷。記者李芯／攝影

學測 英文

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