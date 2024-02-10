頂大申請入學占比 上看4～5成

一一三學年升大學學測一月中旬落幕，今年總計約十二萬人報考，連續兩年報考人數增。春節後繁星推薦、申請入學將陸續開跑，本報春節一連五天推出「大學考招教戰」系列，解析今年升學趨勢。

升大學主要管道包括繁星推薦、申請入學與分發入學。受到少子化影響，大學均傾向招生先搶先贏，一一三學年不少頂大申請入學招生名額占比上看四至五成，分發入學名額則減至二成多，申請入學儼然已成為近年最主要升學管道。且大學調查，綜觀近年考生素質，循申請入學者學習表現較佳、較穩定。

大學甄選會表示，一一三學年繁星推薦提供約一點五萬個招生名額；申請入學則提供五點一萬個。申請入學招生名額包含招收師培公費生廿名、醫學系公費生七十一名、青年教育與就業儲蓄帳戶方案學生五十八名，以及以「願景組」招收符合申請校系所規定的願景計畫生四十五名。

台大表示，一一三學年學士班招生三五一○名，三大招生管道中申請入學占比達五成，招生一七七七名；繁星推薦占比約一成二，招生四二四名；分發入學三成五，招生一二五一名。其他管道還包括特殊選才、希望入學等。繁星推薦、申請入學名額均較去年略增，分發入學則減少約一百名。

陽明交大也統計，學士班招生名額總計一七七七名，三大招生管道中同樣以申請入學管道名額最多達一○一○名，占比五成六比台大更高；繁星推薦招生二六五名，占一成四；分發入學招生四一六名，達二成三。

近年國立大學也致力於申請入學提前搶才，台師大教務長劉美慧表示，學校招生一七二七名，同樣以申請入學占比最高達四成，其次為分發入學二成五，繁星一成六，目前學校盼維持這樣的比率，讓適合不同管道的學生都有機會，也提醒考生，年後各系都會公告二階段準備方向，學生可自行到網站查詢。

陽明交大分析新課綱第一屆學生入學後表現，以繁星、申請入學管道入學學生學期平均成績，八十至八十九分高分群占比均較分發入學高，學期平均成績不及格占比同樣較少。

陽明交大教務長陳永昇表示，校內統計發現，分發入學生成績表現略弱於其他入學管道的學生。他認為，有些學生幸運進入國立大學，但讀得較吃力，仍須長期觀察這些學生大二後成績是否能跟上，但也鼓勵學生選擇適合的管道，進入理想校系。