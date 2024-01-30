頂大碩班資通訊外加名額增 今年資工招生開紅盤！千人搶考

配合國家政策，113學年招生教育部推出新外加名額方針，國立大學碩班招生外加名額從20%提高至25%，不少頂大資通訊相關科系招生開紅盤，台大碩班一般入學考試招生報名人數逾1.4萬人，資訊工程碩班報名人數今年達1684人；陽明交大招生同樣不俗，報名人次增幅達15％。

資通訊產業暢旺，科技業大廠求才若渴且多鎖定國立大學碩士畢業生，除廣入校園徵才，各企業預聘制也從碩二下提前至碩二上。台大統計，今年1.4萬人報名碩班一般入學考試，資工碩班報名人數連三年看漲，從111學年的1347人，113學年增為1684人，也是台大報名人數最多的碩班；另如資訊網路與多媒體研究所碩士班也從過去逾300人報考，增為441人。

陽明交大也統計，碩班考試入學報名人次從過去7000多人增加逾9000人，增幅達15％，教務長陳永昇指出，其中以資工領域碩班人數增加最顯著，學校資訊學院聯招約2500人報考，比往年增加近1800人，錄取率僅5％，也因為有別於甄試，考試入學只要準備對應科目，其他領域也能來跨考，因此競爭激烈。

陳永昇也提到，近年軟體設計、演算法開發為業界人才需求大宗，除資訊領域外，電機、電子、電控，以及半導體領域研究所也廣受學生歡迎。

中央大學統計今年碩士班考試入學人數首突破一萬人，資工類系所報名人數從去年1595暴增至2340。校長周景揚表示，電機、材料等畢業生也是業界網羅對象，近年跨考電資類研究所的學生數增加，甚至也有大氣系畢業生想跨考他校的半導體學院。

台大機械工程學系教授詹魁元則分析，近年純科學如物理系等畢業生多想嘗試跨考工程、資工碩班，再者則為航太等類似領域，由於業界缺工，但也信任學校訓練體制，進而多認為只要系所概念相近，工作上多能勝任。

但詹魁元也指出，現在研究所學生愈招愈多，但不少資深教師陸續退休，過去教授一屆指導三至四名學生，現在多要收五至六人，勢必要瓜分更多指導時間；再者，學生雖受產業紅利吸引，但不是每個學生都適應，還是相信每個學生都有自己適合的地方。