大學搶優秀生祭新招 中華大學推三箭祭豐富獎學金

政府減免私立大專校院學雜費以及大專生住宿補貼政策將於2月上路，中華大學搶招生祭新招，校方今指出，學校身為全國距離竹科最近的私立大學，獲得政府補助後，將加碼推出「深耕園區三箭」，提供學生免費考取AI證照、繁星入學申請「深耕園區獎學金」，以及竹科園區實習機會，讓繁星入學的學生只要負擔與國立大學相當的學雜費，就能享受頂尖的學習資源，近距離前進園區就業。

中華大學指出，行政院「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」減免私立大專校院學雜費政策，大專生繳交學雜費時，每學期可直接扣抵1萬7500元。中華大學日間部的學雜費經政府補助後，約落在2萬7000元到3萬4000元，僅比國立大學多出數千元。為延攬優秀的學生就讀，校方加碼推出「深耕園區三箭」。

中華大學表示，第一支箭為「提供深耕園區獎學金」，凡是以「繁星推薦」入學的高中職學生，在學業及操行等成績符合條件情況下，可於每學年11月領取1萬5000元，大學四年最多能獲得高達6萬元獎學金，而經由繁星管道就讀土木系、建築系者，將再加碼每人1萬5000元入學獎學金。此外，繁星入學以外的學生，則可透過個人申請分發就讀土木系，一樣也可獲1萬5000元入學獎學金，入學後校內仍有多項競賽等獎學金等著學生申請。

第二支箭為「定期舉辦AI國際證照培訓營」，學校會落實、普及AI教育，讓學生免費考取國際級證照在履歷上為自己加分。

第三支箭則是「探索、分析、實作、實習」學習路徑，中華大學說，將讓全校學生到竹科參訪、實習，在實習過程中還能夠領取薪資（以資電學院為例，實習月薪資約為3萬元至3萬9000元）未來學生一畢業，就能夠適才適所地進入園區高薪就業。

中華大學表示，科技業蓬勃發展、市場人才需求量大，校方跟緊趨勢普及AI教育辦學有成，依據104人力銀行就業薪資統計分析結果，中華大學半數科系畢業生平均薪資高於全國私立大學同領域的畢業生平均薪資。學校擁有完善的課程規畫，讓學生在四年內能夠深耕園區，充實、有目標地學習；校內也藉由獎學金補助，協助學生輕鬆就學。