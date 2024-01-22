學測最後一天決戰一類組 數學B、社會科輪番登場

113升大學學測邁入最後一天，今天為一類組學生戰場，第一節先考數學Ｂ，下午則為社會科。此外，根據中央氣象署最新預報，今天全台各地受寒流影響，預計北部及東北部整天濕冷，白天氣溫持續下降，中午前後北部氣溫就會降至10度左右或以下，請考生務必注意保暖。

大考中心提醒考生，本次學測前兩天統計，違規最大宗仍為未攜帶應試有效證件正本，考試務必攜帶應試有效證件，有效證件正本包括身份證、有照片的健保卡、汽機車駕照、護照或居留證、中華民國身心障礙證明等，學生證則為「無效證件」。另外，考試鈴響後，即可於答題卷上「確認後考生簽名」欄，以正楷簽全名與作答。

大考中心也指出，由於天氣寒冷，考生可使用手套、圍巾等保暖物件，但僅能使用「非電子式」傳統暖暖包，進入考場需主動出示讓監試人員檢查，試場內不一定只能放在口袋，也能拿在手上或置於桌面使用。

此外，大考中心也提醒，考生行動電話需完全關機，行動電話及穿戴式裝置、計算機等均禁止攜帶入座，考試開始鈴響起答題卷簽全名及考試結束鈴聲響畢停止作答動作。

大考中心也指出，建議考生儘早出門，進入考分區無需再量體溫，全面開放考生親友、師長陪考。考試期間考分區於上午8時起開放分區及試場，考生可至試場溫書；陪考人員和親友等則可至考生及陪考人員休息室休息。