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113學測國文／比模擬考、歷屆簡單...考生：白話文考題多 不少人提前交卷

學測國文／教師評中間偏易 部定選文15篇僅2篇未入題

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
113學年學測今天舉行第2天考試，考科為英文、國綜、國寫。報系資料照／記者胡經周攝影
113學年學測今天舉行第2天考試，考科為英文、國綜、國寫。報系資料照／記者胡經周攝影

113年大學學測進入第2天，今日下午首先登場的考科為國文綜合能力測驗。全中教試題評論教師團隊認為，考題整體而言中間偏易，級分應與去年相仿，閱讀材料範圍廣闊，翻譯文學、科普文章、電影迷因、女書歷史都入題。台北市高中國文科教師群指出，部定選文15篇僅有2篇未入題，多在選項中的字義、讀音出現。

針對今日學測國綜考科，台北市高中國文科教師群指出，部定選文15篇除了〈師說〉、〈大同與小康〉之外，其餘13篇均有入題，形式多為單題中的選項並以字義、讀音為主。混合題以A類選文設計，包含琦君〈髻〉、李煜〈浪淘沙〉與辛棄疾〈破陣子〉。另外，今年多選題以台灣為主題選取文本命題，有28題《台灣的海洋歷史文化》、第30到31題取材自《重修福建台灣府志‧叢談》、《台灣紀事‧鄭事紀略》，談鄭成功的傳說事蹟。

全中教試題評論教師團隊認為本次出題閱讀材料範圍寬廣，例如第6到8題以湖南江永地區發現的菱形文字女書為題材，探討如何運用特殊字體傳遞情感，以哭嫁為主題引導學生思考女性在父系社會中的狀態，題材新穎。第13到15題以周處除三害為題材，融合2023年10月台灣迷因電影大片，讓古今周處的形象產生對照，也讓考生能夠思考古典傳說的現代意義。第21題和22題則對讀古今司法判決。28題涉及古今製造火藥的方法與規範。

全中教試題評論教師團隊指出，113學測國綜混合題型的命題，用一個題組呈現「回憶」與「記憶」的關聯，並以逐步呈現「引文」及「命題」的方式分階段出題，讓考生能聚焦作答。值得一提的是，整組命題隱約可見112年國寫第2題「花草樹木的氣味記憶」的影子。

台北市高中國文科教師群建議，未來教學現場老師需以課內篇章為出發點，再延伸至課外素材，透過閱讀策略融入教學活動，且要提供考生跨領域的文本，訓練跨領域閱讀能力。除此之外，應注重統整與歸納，因為記憶與背誦無法應對目前的考題，閱讀能力仍是重中之重，可以減少國學常識與記憶性知識的相關教學。

113學測 學測

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