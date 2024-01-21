113學測／英文、國文登場 寒流應試帶暖暖包有規範

113升大學學科能力測驗今天第二天，第一節由英文科率先登場，下午再考國綜、國寫。大考中心提醒考生，務必攜帶應試有效證件正本。此外，今天起寒流南下，天氣逐漸變冷，若考生因保暖需求僅可攜帶傳統「非電子式」暖暖包。

大考中心提醒考生，昨天違規最大宗仍為未攜帶應試有效證件正本，考試務必攜帶應試有效證件，有效證件正本包括身份證、有照片的健保卡、汽機車駕照、護照或居留證、中華民國身心障礙證明等，學生證則為「無效證件」，請考生務必留意。

此外根據中央氣象署資訊，今天起寒流南下，北部及東北部先明顯轉冷，其他地區氣溫亦逐漸下降，各地將愈晚愈冷，中部以北及東北部低溫12至14度，其他地區16至18度，中南部日夜溫差大，早出晚歸應留意溫度的變化，適時增減衣物。

大考中心指出，考生可使用手套、圍巾等保暖物件，但僅能使用非電子式傳統暖暖包，進入考場需主動出示讓監試人員檢查，試場內不一定只能放在口袋，也能拿在手上或置於桌面使用。

此外，大考中心也提醒，考生行動電話需完全關機，行動電話及穿戴式裝置均禁止攜帶入座，考試開始鈴響起答題卷簽全名及考試結束鈴聲響畢停止作答動作。

大考中心也指出，建議考生儘早出門，進入考分區無需再量體溫，全面開放考生親友、師長陪考。考試期間考分區於上午8時起開放分區及試場，考生可至試場溫書；陪考人員和親友等則可至考生及陪考人員休息室休息。