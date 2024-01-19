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學測可能遇上霸王寒流 新竹縣教育局叮囑考生注意保暖

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣竹北六家高中為學測考生應援。圖／新竹縣教育局提供
新竹縣竹北六家高中為學測考生應援。圖／新竹縣教育局提供

113學測將在明天起（20至22日）連續3天登場，今年學測全國共有12萬名考生應考，不過考試期間正好可能碰上今年入冬以來最強寒流，溫度下探10度以下，新竹教育局提醒考生注意保暖，若有感冒症狀影響他人考試，將被安排至備用試場應試。

新竹縣教育局提醒，考生應試可自主佩戴口罩，若屬COVID-19篩檢陽性或確診，或有發燒或呼吸道症狀，依據衛生福利部「民眾自主健康管理建議」，應試時請全程佩戴口罩，若考生持續咳嗽、因呼吸道症狀而擤鼻涕等造成聲響等影響其他考生作答時，試務人員將安排調整至備用試場應試，請考生務必配合。

113學年度學科能力測驗將於 1月20日至22登場，新竹縣將有1603位考生上場在國立竹北高中應戰。新竹縣長楊文科表示，新竹縣府為了讓考生安心應試，去年12月底即請相關單位配合維護考場周邊交通秩序、考場周邊暫停施工、避免村里廣播、慶典活動等。

楊文科指出，為了讓考生考試不受干擾，除了考場周邊暫停施工及避免村里廣播、慶典廟會或當選人謝票等活動，另因竹北高中附近設有公路客運、竹北免費巴士站牌，當天也會在考試前後加開車班，讓考生可以利用考場周邊的公車路線前來應考。

新竹縣教育局長楊郡慈提醒，今天（19日）下午2時至4時，開放考生前往考場學校查看試場，考生也可至大考中心網站「學科能力測驗專區」查覽個人應考資訊，包括應試號碼、確切考試地點、試場平面圖等資訊。

提醒考生考試當天須攜帶有效證件正本（身分證、有照片健保卡、駕照、本國身心障礙證明、護照或居留證等擇一），行動電話、穿戴式裝置須完全關機並禁止攜帶入座。考試當天盡量提早出門，避開進入考場學校時的人群聚集、車潮壅塞，請接送考生的親友，請勿於考場動線逗留、造成人潮擁擠，影響考生應試。

新竹 教育局 113學測

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