學測首度28 °C可開冷氣 天氣預報高雄最高溫可能達標

113年學科能力測驗1月20日舉辦3天，高雄考區共有1萬3122名考生參加。高雄天氣預測20日是晴天，若依大考中心目前所訂實施標準，有可能在試場開放冷氣。19日下午2點到4點統一開放考生查看試場位置。

學測高雄一考區由高師大負責，考生4833人分配在143個試場；二考區由中山大學負責，考生5148人分配在143個試場；三考區由高雄大學負責，3141名考生分配在88個試場。

高師大表示，有53名特殊考生，在第一分區安排身心障礙試場9間，其中21名各節均延長30分鐘；1名國寫、英文延長30分鐘；1名國綜、國寫延長20分鐘。

高師大校長王政彥提醒所有監試務人員，試務工作不能有任何疏失，必須恪遵監試人員工作手冊相關規範。要抱持如履薄冰如臨深淵的態度，就不會出差錯。拿到試卷就要進入試場，發完試卷就不得離開教室。要保障考生的權益，不要干擾考生，希望大家都是考生的貴人。

今年大考中心指出，考試當天氣象預報達攝氏28度（含）以上可開冷氣，將分上午、下午時段，相同鄉鎮市區的考分區採一致性處理。有考生查了高雄天氣預報，雖然各家預報內容不盡相同，但預測20、21日是晴天，雖然早晚偏涼，但一日最高氣溫還是有可能達到攝氏27至29度。

高雄大學遵照大考中心規定，一般考生應試可自主佩戴口罩，若篩檢COVID-19（新冠肺炎）篩檢陽性或確診者，外出與應試時請全程佩戴口罩，並至原編配考（分）區試場應試；若考生有發燒或呼吸道症狀，應試時建議佩戴口罩，若因持續咳嗽、擤鼻涕等造成聲響，影響其他考生作答，將安排至備用試場應試。