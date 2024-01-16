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門諾迎護理公費生返院實習 獎助生不後悔成為南丁格爾

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
門諾醫院迎接10名第4屆馬偕護理公費生返院實習，歡迎更多學子成為南丁格爾。圖／門諾醫院提供
門諾醫院迎接10名第4屆馬偕護理公費生返院實習，歡迎更多學子成為南丁格爾。圖／門諾醫院提供

門諾醫院與馬偕醫護管理專科學校合作，辦理護理公費生專班，鼓勵對護理有興趣的在地學子加入護理師的行列。昨天迎接10名第4屆馬偕護理公費生返院實習，獎助生胡國榮表示，不僅減輕家中經濟負擔，也找到人生方向，不後悔選擇這條路，歡迎更多學子成為南丁格爾。

門諾醫院護理部昨舉辦溫馨相見歡活動，歡迎護理公費生返院實習，學長姐鼓勵學弟妹把握實習機會認真學習，並要全力衝刺考取護理師證照返鄉服務；實習生回饋在校愉快、充實的就學心得，邀請應屆國中畢業學子接棒，擴充東部護理人才。

「助人又改善家計何樂不為」獎助實習生胡國榮說，除了想要成為被需要的人，更透過護理專才救人，感謝門諾馬偕護理公費生專案實現夢想。他也鼓勵有興趣從事護理工作的國中學子，提前進入護專學習，扎實奠定學科及臨床基礎，銜接職場。

取得護理師證照逾半年的第3屆獎助生張偌君表示，北上讀書雖遙遠，卻能培養獨立性，離開舒適圈，也有更多成長機會，有利適應護理工作；想要報考專班的學弟妹們不要害怕，相信自己能突破困境，迎接5年後的蛻變。

門諾醫院護理副院長林雅蘋指出，前3屆馬偕獎助生近年陸續進入護理職場服務且表現優異，獲得醫療團隊、病人及家屬肯定，感謝在全台護理人力短缺的時刻，每年都有在地學子加入，並在學有所成時回到門諾，成為花蓮人最強大的醫療後盾。

門諾醫院「東部地區五年制護理科獎助生甄選入學」今年預計於2月23日下午3時及24日上午11時、下午1時，在醫院平安樓8樓會議室，舉辦3場次招生說明會，有意願者可洽詢(03)8241880報名。

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