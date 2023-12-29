影／廢光電板別燒掉！南大教授傅耀賢新技術 100%回收再利用

台南是「光電大城」，太陽能光電板壽命約20年，廢棄光電板越來越多，有汙染風險處理成本高也不環保。台南大學綠能系教授、太陽能電池中心主任傅耀賢研發太陽能板回收技術與設備，能「百分之百回收」太陽能板，製作成輕質水泥等多種材料再利用，大幅降低太陽板回收成本與環境負擔。

傅耀賢指出，目前各國回收作法都是資金補助回收業者拆解回收，拆掉金屬框等少數成分，平均每20公斤要「燒18公斤」材料。日本、歐盟等現有技術都涉及化學、加熱或掩埋，都對環境造成不同程度影響，很不環保成本也高，業者都是依賴政府輔助才能生存。

這項創新綠能科技主打「不必燃燒，百分之百回收」太陽能板材料再利用。全物理自動化太陽能板回收技術設備。無需加熱、不使用水、化學品，透過自動分類、研磨刨除，室溫下將廢棄光電板逐層拆解，並將鋁框、玻璃、電池、EVA、背板PVDF及貴重金屬等物料完整分類回收。

他說，能這樣做是因獨家開發人工智慧技術與自動學習技術，AI辨識全球上萬種光電板規格，再依光電板規格自動拆解，將回收率與耗電量、減碳量等資料自動上傳雲端平台。還會自動產生回收履歷，免費提供給廢舊光電板所有者，可作為乾淨回收的證明也可作為落實ESG策略佐證。

台灣目前政府每片300瓦太陽能板補助回收300元，不用燃燒百分之百回收還可以有200元利潤，隨著規模擴張降低成本，可以支撐相關產業，讓綠能永續發展。

傅耀賢表示，相關技術已申請多國專利其中9項已獲審查通過，吸引各國廠商接洽合作，獲「2023 亞洲指標新創展會ESG & Green Tech獎」、「2023台灣創新技術博覽會淨零科技」獎。也收到比利時、瑞士官方與廠商邀請將技術輸出，解決歐洲廢舊太陽能板回收困境。