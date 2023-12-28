英聽二試成績公告2.2萬人擇優後拿Ａ 人數近五年最少

大考中心今天公告113學年升大學英聽考試成績，第二次考試共計3萬2553人應考，缺考率9.54%。若考生兩次英聽均報考，升學時成績可擇優使用，擇優後共計2萬2808人拿下A，人數受少子化影響近五年最少；人數占比則為22.65%，近五年來次低。

大考中心公告113學年英聽第二次成績，考試採用Cronbach’s α 係數衡量考試試題的「內部一致性信度」，係數愈接近1代表信度愈高。本次考試結果係數為0.87，信度良好。前後邀請約20位英語專業學者，就試題適切性進行檢核。

大考中心統計，考試經測驗等化程序後，所有考生32553人成績等級分布百分比，拿下A級的考生占10.01%、B級43.51%、C級則為42.77%，F級則有3.71%。男女生在成績等級的分布差異不大，其中男生在Ａ級、F級的人數百分比高於女生，女生則在B級、C級高於男生。

統計也指出，本學年度兩次英聽考試重複到考生共2萬7356人，占第一次考試考生人數9萬5512人的28.64%，占第二次考試考生人數3萬2553人的84.04%；僅到考第二次考試考生人數則為5197人。

兩次考試擇優計算後考生人數共10萬0709人，成績等級分布A級學生占比為22.65%、達2萬2808人；B級學生占比則為36.74%、3萬7000人；C級35.62%、3萬5871人；F級4.99%、5030人。

若綜觀近五年學生表現，今年擇優後拿下A的考生約2.2萬人，則是近五個學年來最少；人數占比則22.65%則是近五年來次低，僅高於109學年的22.61％。

另外，針對本次英聽五種題型得分率上，英聽測驗包括圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解五種題型，每一題型配分相同。本次考試各題型考生得分率依次為圖片聽解約八成一，簡短對話約七成一，短文聽解約六成四，長篇聽解約五成七，對答約四成六。