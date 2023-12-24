高雄學生舉牌向大考中心喊話 訴求明年1月學測開放冷氣

十多名學生代表今天齊聚高雄市鳳山行政中心，呼籲大考中心113學測起制定空調相關規範，授權監考人員依環境需求開放冷氣、空調，避免因為氣溫過高或周邊的環境，影響學生考試成績。

道明中學學生代表羅則倫說，學生們齊聚在這裡，就是要呼籲大考中心，針對113年學測制定一套教室使用空調冷氣規範，學生們嚴正拒絕在高溫環境下考試，像今年112年學測南部出現30度以上高溫，大考中心卻以沒有事前檢查過冷氣機、防疫為理由，拒絕教空可以開冷氣，這造成南北的學生在不同溫度下考試。

羅則倫指出，學生們在此共同向大考中心呼籲，113年度的學測要訂定符合標準、符合學生期待的政策。例如授權監考人員，在氣溫超過28度C以上的高溫，可以打開考場空調。當然事前也應該檢查，各考場的空調冷氣是否正常。

高雄學生民主聯盟的副秘書長李昱政表示，最近透過IG對高雄學生做個簡略問答，詢問考英聽時是否會很熱？是否受影響？收到的回覆都是說「真的很熱、教室不透風」、「考到流汗分心」，還有學生說，超級熱，高師大教室完全沒有窗戶、整間教室都不通風。

李昱政說，記得當年考112學年學測的時候，高雄市的溫度飆破30度，教室還被要求不開冷氣、前後門關閉，氣窗只留幾公分空隙、密不通風非常悶熱，考試期間相當不舒服，也影響作答。