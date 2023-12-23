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新住民之女 胡采羚半工半讀上台大

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導

112學年度台灣大學希望入學結果公布，彰化女中學生胡采羚考上生命科學系，父親在她小時候過世，新住民母親獨自撫養長大，為減輕家計，高中之後住校，周末還去餐廳工讀。胡采羚說，母親對學業很要求，也很嚴格，「常覺得時間不夠用」，希望未來有好的發展。

胡采羚媽媽是柬埔寨新住民，父親行動不方便，在她年幼時過世，因住家偏遠，她高中時住校，利用獎學金買書和負擔生活支出，她也在學校學務處打工，周末回家到員林的餐廳工讀。

校方指出，胡采羚擔任樂隊指揮、班級幹部，也回國小當志工。胡采羚說，為兼顧學業、社團和打工，常覺得時間不夠用，但盡力在上課吸收知識，使課堂效益最大化，遇到了對她有影響力的生物老師，未來想從事教職，「希望成為像他們一樣的人，幫助更多學生」。

高三生曾梓晴錄取台大特殊選才物理系，她是彰女雙語實驗班首屆學生。曾梓晴指出，高中才培養對物理的興趣，實驗讓她了解物理的趣味，她透過線上課程，觀看國內外大學教學影片，曾獲得今年線上國際青年學生物理辯論比賽銅牌獎、第15屆有庠盃臺灣青年學生物理辯論競賽銀牌獎、旺宏科學獎佳作等。

餐廳 新住民

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