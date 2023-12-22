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彰化女中新住民之女餐廳打工求學錄取台大「覺得時間不夠用

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化女中學生曾梓晴（左2）與胡采羚（右2）透過台灣大學特殊選材與希望入學分別考取物理系、生命科學系。記者林敬家／攝影
彰化女中學生曾梓晴（左2）與胡采羚（右2）透過台灣大學特殊選材與希望入學分別考取物理系、生命科學系。記者林敬家／攝影

112學年度台灣大學希望入學結果近日公布，彰化女中學生胡采羚考上生命科學系，她的父親在她幼兒園時期過世，由新住民母親獨自撫養長大，為減輕家計，高中之後周末晚上到餐廳工讀，她說，母親對於學業很要求也很嚴格，希望未來有好的發展。

胡采羚是永靖國中畢業，媽媽是柬埔寨新住民，父親行動不方便，在她年幼時過世，因住家偏遠，她在高中時選擇住宿，利用獎學金買書和負擔一些費用，也在學校學務處打工，周末回員林的餐廳工讀，讓家裡減輕負擔。

校方指出，采羚在校生活很充實，擔任樂隊指揮、當上各種幹部，也回國小當志工，胡采羚說，兼顧學業、社團和打工，覺得時間不夠用，但也會盡力在上課中吸收知識，使課堂的效益最大化，她因為遇到了許多對她很有影響力的生物老師，未來也想從事教職，「希望可以成為像他們一樣的人，幫助更多學生。」

高三生曾梓晴則錄取台灣大學特殊選才物理系，她是彰女雙語實驗班第一屆學生，曾梓晴指出，物理興趣在高中才培養出來，實驗課程讓她了解物理的有趣，除了學校課程外，也會透過線上課程觀看國內外大學教學影片，她曾獲得今年線上國際青年學生物理辯論比賽銅牌獎、第15屆有庠盃臺灣青年學生物理辯論競賽銀牌獎、旺宏科學獎佳作等。

曾梓晴指出，未來希望能到美國研究核子物理，利用核融合發電，讓台灣綠能產業能有所突破。對於比其他同學早錄取理想大學，她會利用時間準備其他檢定，珍惜最後的高中生涯。

餐廳 新住民

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