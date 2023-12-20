學測倒數30天 全中教：數A偏難國綜注意時事趨勢

113學年度大學入學學科能力測驗考前倒數30天，全國高級中等學校教育產業工會邀請各科資深優秀教師錄製「113學測考前30天衝刺搶分學習指引」短片，公告在全中教粉絲專頁上。數學教師分析數A基礎題占比應會減少，整體難度會偏高；國綜則要注意時事趨勢，以因應跨域議題文本的融入。

學測國語文綜合能力測驗，內湖高中教師張翼鵬建議學生系統性鞏固既有的知識，把課文、大考中心推薦選文整理並製作摘要。面對初見的文本，張翼鵬表示，學生要調整思維，本著「所有考前的錯誤都是為了邁向正確」的想法進行考題的演練，優先從近5年歷屆考題做起，演練完挑出有疑義的題組精讀，扣緊文體的形態和特質做簡單摘要。

因應跨域議題文本的融入，張翼鵬建議學生進考場前整理時事趨勢，包含以哈衝突、矽谷銀行與瑞士信貸危機、日本福島核廢水、AI生成式工具、MeToo效應等。

英文方面，明倫高中教師毛顯鶯建議學生利用一天中所有零碎時間或換科的空檔，複習背誦100到150個單字，30天應可全部複習完。每天至少應寫3篇閱讀測驗練習，並要先看題目再作答，也可每日熟記一篇大考中心的作文佳作，學習文章架構和所用句型，應用在翻譯、作文上。每周要撥出2次完整的100分鐘做整份考題的練習，讓自己習慣保持清醒寫完考卷。

針對數學A，北一女中教師吳銘祥指出，數A雖然與往年學測數學科重點相似，但空間向量、指對數、三角函數等題型仍是重點，基礎題占比應會減少、增加整合題型，整體難度會偏高。他建議考生考前衝刺著重在空間向量的操作、三大類基本函數，辨別其圖形特徵，以及運用機率與統計的原理推論不確定性的題目。

選考數學B的考生，松山高中教師陳家豪建議，考前30天除非有特別的單元需要加強，否則不需要再地毯式掃過所有單元，可以每3天留一個上午100分鐘的時間，自己仿真模擬寫學測試題。寫的過程中需要注意時間的使用，如完成各題會花多少時間、剩下幾分鐘驗算等，寫完後不要完全看著詳解訂正，而是找出解題的核心概念後，自己重新演算完成。