學測倒數一個月 「東大特訓班」顧問分享考試前必做這件事

113學年度「大學學科能力測驗」（學測）將在下個月舉行。除了考前的努力之外，答題時的策略和心態，往往也是左右勝負的關鍵。人氣漫畫「東大特訓班2」的編輯西岡壱誠，近來訪問東大醫學部的youtuber宇佐見天彗，瞭解在考試之前，一定要做好什麼樣的準備。

根據日本媒體「東洋經濟ONLINE」報導，宇佐見是「東大特訓班」日劇版的監修人員之一，他開設的youtube頻道「PASSLABO in 東大医学部発『朝10分』の受験勉強cafe」分享許多唸書訣竅，目前訂閱數已經超過34萬人。

宇佐見認為在參加大考之前，為了考取好成績，一定要事先決定好「答題的守則」。好比說在作答時，可能會碰到本來已經作答，但事後又覺得不太對，想要改答案的時候，但又不是那麼確定哪次選的答案才是正確的。

宇佐見指出，考試時間有限，即使只差個一分一秒，也可能在分數上有關鍵落差。因此，最好在考前就決定好答題的策略守則。像是上述感到猶豫的狀況時，就告訴自己「一律都選最初的答案」或「一律都選改過的答案」，甚至是「一律都選數字比較小或大的答案」都沒問題，重點在於爭取時間，不要為一、兩道題耗費太久。

另外，培養和考試相同的生活節奏也有幫助。例如113年度學測第一天，依序分別考英文、國文和社會三科，因此平常就可以用這個順序來進行模擬。此外也應該避免熬夜讀書，以免養成習慣在夜間動腦，到了大考的白天時段，卻無法轉換過來的窘境。