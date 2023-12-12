英聽第2次考試周六登場 考生即日起可查詢考場

113學年度高中英語聽力測驗第二次考試16日（周六）舉行，報名人數總計3萬5986人，試場分配表及考試地點今日公布，刊登於大考中心網站供考生查覽。

大考中心指出，本次英聽考試編配上午場次，各場次預備鈴響至考試開始鈴響之間為10分鐘，考試說明及正式考試時間為50分鐘，合計時間60分鐘。考試當天11時預備鈴響後開始查驗身份，11時10分考試鈴響開始正式考試，考到中午12時。

大考中心提醒，請考生務必今起至大考中心網站的113高中英語聽力測驗「試務專區」查詢個人應考資訊，包括應試號碼、考試地點等資訊。由於英聽不開放考生查看試場，大考中心呼籲考生於考前先行上網查覽各考試地點之試場平面圖等資訊，以利考試當日能快速進入考（分）區學校應試。如考生有任何問題，可於上午9時至下午5時致電大考中心（電話02-23661416，系統操作轉分機310；試務作業轉分機608）。

大考中心表示，歷年應試違規最大宗是「未攜帶應試有效證件正本」，呼籲考生務必攜帶國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等應試有效證件正本，並特別提醒學生證無論有沒有照片都是無效證件。

如果未攜帶應試有效證件正本，大考中心表示，經監試人員查核並確認是考生本人無誤者，仍會准予應試。但若未依簡章規定在當節考試結束鈴聲響畢前，將應試有效證件正本送達試場或考（分）區試務辦公室，會依違規處理辦法扣減該節成績。

在防疫方面，大考中心說，若考生屬COVID-19快篩陽性或確診，外出與應試時請全程佩戴口罩，並至原編配之考（分）區試場應試。若考生有發燒或呼吸道症狀，應試時建議佩戴口罩；若有持續咳嗽、因呼吸道症狀而擤鼻涕等造成聲響，影響其他考生作答時，試務人員將安排調整至備用試場應試。