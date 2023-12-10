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全國商業類學生技藝競賽 光華高中3學生拿金手獎

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市光華高中學生參加全國商業類學生技藝競賽，5名學生中有3人勇奪3座大會最高榮譽金手獎，成績耀眼。圖／光華高中提供
台南市光華高中學生參加全國商業類學生技藝競賽，5名學生中有3人勇奪3座大會最高榮譽金手獎，成績耀眼。圖／光華高中提供

台南市光華高中學生參加全國商業類學生技藝競賽，5名學生中有3人勇奪3座大會最高榮譽金手獎，成績耀眼。校長張敬川表示，3名技藝選手不但為學校贏得榮譽，也為自己爭取到明年四技二專技優保送及技優甄審的入學機會。

三名榮獲金手獎的選手分別為餐飲管理科洪佑真、國際動漫班郭姵誼、媒體設計科陳子涵。洪佑真從高一起參加烘焙儲備選手，透過循序漸進學習，扎實地打下基礎。高二、三積極參與校外競賽，曾榮獲第26屆易牙美食文化美食大展仿真蛋糕組金牌，以及2023年亞洲餐飲挑戰賽的韓式擠花組金牌。這些卓越的成績不僅展現她的才華，也積累豐富的實戰經驗和應變能力，在全國賽將3年所學專業技術統整並巧妙應用，拿下第2名的金手獎。

國際動漫班郭姵誼在高一即獲得「台日漫畫大賽」插畫類入選，隔年再度入選，連續兩年展現她插畫能量的國際實力。今年參加全國學生美展漫畫類榮獲全國佳作。擁有高度色感的姵誼平日透過不斷的嘗試用色和物體造型變化訓練，在這次的半人半機器人的題目當中，充分發揮質感與角色動態，榮獲全國第5名的金手獎。

多媒體設計科陳子涵從高一就參與版畫及花燈製作團隊，高二榮獲2022台灣燈會在高雄全國線上花燈競賽優等及全國學生美展版畫類台南市第1名，高三榮獲全國學生美展的漫畫類南市第3名。今年全國商業類學生技藝競賽，充分展現他絕佳視覺風格及編排設計能力，榮獲全國第11名的金手獎。

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