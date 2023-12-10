才寄存440名額 真理大學擬再停招6學系

教育部日前公布一一三學年大學學士班核定招生名額，真理大學才寄存四四○個名額，近期傳出該校日前召開行政會議，決議校內六個學系一一四學年停招案，真理大學坦承有此事，但全案仍研議中，若有異動也會保障在學生至畢業。

知情人士指出，真理大學在行政會議通過一一四學年六個系停招案，除了已知的台文系外，亦包括英美語文學系、會計資訊學系等，已由各系完成師生座談，學系也和師生承諾，會正常運作到最後一位學生畢業。

私校工會副理事長尤榮輝指出，建議真理大學短期內停招招生不佳的系所，利用現有資金做好教師安置或優退，另可處分台南麻豆校區挹注辦學資金，避免財務惡化進而被公告為專輔學校。

尤榮輝建議，真理大學要先自立自強、沒有財務風險，才可能談併校。長期來看，真理大學應與馬偕醫學院合併為宜，若不能，應盡早轉型改辦文教或社福事業。

一名教師表示，真理尚有約四千名學生、專任教師二百多人，少子化才剛開始，現已招生不佳的科系，可想見未來也不可能變好。教育部則指出，未收到真理大學一一四學年系所調整規畫。每年二至三月受理學校系所調整，學校若有相關需求得於明年三月申請，教育部將依規定審查。