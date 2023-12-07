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考生注意！113統測明起開放報名 重要時程一次看

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
技專測驗中心指出，113學年四技二專統一入學測驗考試日期為113年4月27日至4月28日。記者曾原信／攝影
技專測驗中心指出，113學年四技二專統一入學測驗考試日期為113年4月27日至4月28日。記者曾原信／攝影

技專校院入學測驗中心今天表示，113學年四技二專統一入學測驗12月8日、明起上午9時開放報名。報名時間至12月20日下午5時止，分別受理學校集體網路報名與個別網路報名，呼籲考生不要錯過報名期限。

技專測驗中心指出，113學年四技二專統一入學測驗考試日期為113年4月27日至4月28日，已於網站公告108課綱命題精進專區公布「考招變動」、「試題示例」、「考試說明」等宣導資料及影片，請考生、家長可善加利用。

技專測驗中心也提醒，考生務必確認自己欲報考的群類別及考科，報名結束後不得申請修改群類別。有意報考四技二專的考生，必須先行了解各招生入學管道或學校相關規定及志願校系採計科目，以免因未報考某些科目而影響選填志願。113學年考試簡章可至技專測驗中心網站瀏覽。

另外，技專測驗中心也公告後續升學日程，考生於上述指定時間報名完畢後，明年1月3日中午12時起，到1月10日可開放查詢報名結果，並於3月20日寄發准考證。

待4月下旬考試完畢後，5月16日寄發統測成績單並於同日下午2時開放考生線上查詢成績。屆時考生可持統測成績參加四技甄選以及統測分發兩大入學管道。

學測 統測 網路

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