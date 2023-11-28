共3.5萬人報名！113年第二次英聽考試12月16日舉行 明起開放查詢應考資訊

大考中心今天（11/28）表示，113學年度升大學「高中英語聽力測驗第二次考試」將於12月16日舉行，總計報名人數為3.5萬人，明（11/29）起則開放查詢應考資訊。若考生報考兩次英聽，兩次成績可於升學時擇優使用。

大考中心今天指出，第二次英聽考試應考資訊將於明天、11月29日上午9時開放考生查詢，明天起考生可到大考中心網站113高中英語聽力測驗「試務專區」查覽、列印，本次考試僅編配上午場次，考試時間為上午11時到12時。

大考中心也表示，明天可查詢應考資訊內容包括考生姓名、應試號碼、考區、試場號碼、場次、考試日程等，若報名資料有填寫行動電話號碼，將以簡訊通知考生姓名、應試號碼及場次。

此外，大考中心也提醒，屆時將於12月12日公告試場分配表，考生可再次至113高中英語聽力測驗「試務專區」查詢確切考試地點。考試當日，則請考生依所列考試地點、場次及時間應試。由於英聽不開放考生查看試場，請考生於12月12日試場分配表公布後，查覽考試地點及試場平面圖等資訊。

大考中心也指出，考生查詢應考資訊後，若發現姓名及考區等項目，有任一項與原報名資料不同，務必請於應考資訊開放查詢之日起，至 12月1日前提出更正。集體報名者由集體報名單位傳真「應考資訊更正表」；個別報名者請以電子郵件（photo@ceec.edu.tw）或傳真（02-23661365）方式檢具身分證影本、更正項目及聯絡方式至大考中心，傳真完成後再致電大考中心確認收件。