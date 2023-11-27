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二技統測明天網路報名至12月5日 考生勿錯過期限

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
113學年度二技統一入學測驗報名，從11月28日上午9時起至12月5日下午5時止，一律採用網路報名。本報資料照片
113學年度二技統一入學測驗報名，從11月28日上午9時起至12月5日下午5時止，一律採用網路報名。本報資料照片

財團法人技專校院入學測驗中心基金會今天指出，113學年度二技統一入學測驗報名，從11月28日上午9時起至12月5日下午5時止，一律採用網路報名，呼籲全國考生勿錯過報名期限。

113學年度二技統測考試日期為明年4月28日，技專校院入學測驗中心指出，考生若報考「02共同類」，僅須考國文及英文2科，即可憑此成績報名採計統測國文或英文成績，或是把國文或英文成績訂為報名門檻條件的二技日間部、進修部申請入學。

技專校院入學測驗中心表示，考生若報考「01護理類」，須考國文、英文、專業科目（一）及專業科目（二）共4科科，除可報名採計統一入學「護理類」成績的二技日間部、進修部護理系申請入學，也可憑共同科目國文、英文2科成績，報名採計國文或英文成績，或把國文或英文成績訂為報名門檻條件的二技日間部、進修部申請入學。

技專校院入學測驗中心提醒，有意報考二技的考生，務必先行瞭解各招生入學管道或學校相關規定，考生及家長可至網站下載查閱（ https://www.tcte.edu.tw ），也可致電技專入學測驗中心（電話號碼：05-5379000轉300）。

英文 學測 門檻

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