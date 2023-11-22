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文山高中與高雄萬豪酒店產學合作 提高就業升學選擇性

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市文山高中與高雄萬豪酒店簽訂「產學合作協議書」，讓學生在校期間就有機會透過課程設計與實際體驗的產業經驗，擁有更多就業及升學的選擇性。圖／高雄市教育局提供
高雄市文山高中與高雄萬豪酒店簽訂「產學合作協議書」，讓學生在校期間就有機會透過課程設計與實際體驗的產業經驗，擁有更多就業及升學的選擇性。圖／高雄市教育局提供

高雄市文山高中與高雄萬豪酒店今天簽訂「產學合作協議書」，配合政府產學合作政策，落實企業社會責任，讓學生在校期間就有機會透過課程設計與實際體驗的產業經驗，擁有更多就業及升學的選擇性。

文山高中校長陳建民表示，這項合作案從112學年度起，為期4年，萬豪酒店將到校辦理餐旅產業職涯講座，分享全球餐旅產業發展與進入職場前所需準備的知識及技能；學校帶隊至公司進行參訪、觀摩、課程成果發表或辦理就業面試

陳建民說，文山高中與高雄萬豪酒店合作，是因為雙方理念、未來產業觀高度契合，協助培養職場競爭力、可立即上場產業人才。文山高中今年9月已與台虹科技公司簽訂產學合作協議書，為文山高中選讀理工學群的學生開創了科技產業學習的機會，學生大學或研究所畢業，得依據在文山高中就學期間，曾參與台虹科技人才培育或虹心兒少關懷協會公益活動的紀錄，於台虹員工召募面試時，將予以優先錄取。

文山高中與高雄萬豪酒店的產學合作協議內容，學生於高一、高二期間，萬豪酒店將進行房務與餐飲產業職涯發展增能培訓；高三學生在學測、升學進路底定後，視學生需求，利用課餘及寒暑假期間，到萬豪酒店進行職前訓練及短期工作。另學生大學或研究所畢業，得依據在文山高中就學期間曾參與高雄萬豪酒店相關活動或短期工作紀錄，於高雄萬豪酒店公司辦理員工召募面試時，將予以優先錄取。

高雄萬豪酒店客房部副總王哲霖說，員工是公司的重要資產，穿上制服的員工就是代表公司的形象與品牌，除了經常舉辦各項員工關懷及友善職場活動，也提供多面向、完整的員工教育訓練，讓員工維持工作與家庭的平衡，也為職涯做好妥善規畫。

高雄市教育局督學吳翌菁表示，產官學合作有助於打破產學疏離現象，強化產學互動，並活化教育，讓學生在學習上能適性發展，達到產業、教育事業與活絡地方三贏的局面。

高雄市文山高中與高雄萬豪酒店簽訂「產學合作協議書」，讓學生在校期間就有機會透過課程設計與實際體驗的產業經驗，擁有更多就業及升學的選擇性。圖／高雄市教育局提供
高雄市文山高中與高雄萬豪酒店簽訂「產學合作協議書」，讓學生在校期間就有機會透過課程設計與實際體驗的產業經驗，擁有更多就業及升學的選擇性。圖／高雄市教育局提供
高雄市文山高中與高雄萬豪酒店簽訂「產學合作協議書」，讓學生在校期間就有機會透過課程設計與實際體驗的產業經驗，擁有更多就業及升學的選擇性。圖／高雄市教育局提供
高雄市文山高中與高雄萬豪酒店簽訂「產學合作協議書」，讓學生在校期間就有機會透過課程設計與實際體驗的產業經驗，擁有更多就業及升學的選擇性。圖／高雄市教育局提供

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