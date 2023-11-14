台大將設半導體學程 明年欲招60人

台大校長陳文章昨表示，台大即將成立的「半導體大學部學程」，已送教育部審議，預計第一批以外籍生為主的學生明年入學，預計一年招收五十至六十位學生。

台積電近年陸續與國內十二所大專校院合作半導體學程，台大學生只要完成規定的半導體、前瞻電路設計修課門檻，即可申請證書。未來向台積電投遞履歷時，檢附證書即保證面試機會，若學程成績優良，台積電將提供優於非學程學生的薪資。

至於台積電決定於德國德勒斯登設廠後，台大就與德勒斯登科技大學討論「半導體人才孵育計畫」，預計明年春天起，每年送五十名德國學生來台學習六個月，其中三個月在台積電實習，三個月在學校進修。陳文章表示，台大是第一所配合的學校，未來也會培訓更多外籍生，整修好的水源校區大樓將提供半導體學程學生使用。

此外，台大即將於二◯二八年迎接百歲生日，陳文章昨於百年校慶系列規畫記者會中提到，台大今年已募集「宋恭源先生頂尖研究講座」，光寶創辦人宋恭源捐助時就希望以台幣一百五十萬元的月薪邀請學者；五年內將邀請六到十位不同領域的諾貝爾獎得主來台大講座及師生交流，預計明年有兩位得主到訪。