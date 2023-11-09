職校生憂繁星上頂大「被看不起」 大學生曝殘酷實情：都書卷常客

升大學管道多元，「繁星推薦」除了看學測成績外，也會依在校成績進行校內評比，盼使資源條件相對不足地區的學生，也能取得優質校系的入學門票。然而繁星制度的公平性長期備受討論，也讓不少學生心理煎熬，一名就讀職校綜合高中的學生便在Dcard發文詢問，「綜高繁星上頂大會被同儕看不起嗎？」

貼文一出，網友們也大嘆這樣的擔憂「年年有」，但其實上了大學根本沒有人在乎，「答案就是：上大學後，只要你不提，幾乎沒人知道、也沒人在意你是用什麼管道入學」、「老實說開學過一個月我就忘記誰是繁星、個申還是分科的了，應該沒什麼人在乎這個」、「其實我以前也會擔心這方面的問題，但入學後好像就沒這回事」、「你成績不要太爛、分組不要雷，誰管你怎麼進來的」。

然而，不少大學生點出殘酷現實，認為是否會被看不起，取決於入學後的成績表現，「你期中期末不要倒數就不會」、「你很雷的話會，你要是拿書卷，大家只會稱讚你」、「進去考完試考爛才會」、「你不要看不起自己，也不要讓自己太爛，誰會看不起你」、「以我們系上而言繁星大多成績都在後段，但你只要認真，沒有人會特別放大檢視你的成績」、「不會啊，我繁星上現在當卷哥，大家都對我很好」。

不過，許多人表示，靠繁星上大學的學生通常都比較努力，更是書卷獎常客，「我考上的，但是比繁星的還爛，笑死」、「我們班成績墊底的是一般入學的學生」、「我們前幾名繁星的很卷呢」、「大學班上5個繁星生，4個是前段班（1個中段因為志不在此+修外系不填課），4個中有人是卷的常客」、「不會捏，繁星的都超認真的很佩服」。