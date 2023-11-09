職校生憂繁星上頂大「被看不起」 大學生曝殘酷實情：都書卷常客
升大學管道多元，「繁星推薦」除了看學測成績外，也會依在校成績進行校內評比，盼使資源條件相對不足地區的學生，也能取得優質校系的入學門票。然而繁星制度的公平性長期備受討論，也讓不少學生心理煎熬，一名就讀職校綜合高中的學生便在Dcard發文詢問，「綜高繁星上頂大會被同儕看不起嗎？」
貼文一出，網友們也大嘆這樣的擔憂「年年有」，但其實上了大學根本沒有人在乎，「答案就是：上大學後，只要你不提，幾乎沒人知道、也沒人在意你是用什麼管道入學」、「老實說開學過一個月我就忘記誰是繁星、個申還是分科的了，應該沒什麼人在乎這個」、「其實我以前也會擔心這方面的問題，但入學後好像就沒這回事」、「你成績不要太爛、分組不要雷，誰管你怎麼進來的」。
然而，不少大學生點出殘酷現實，認為是否會被看不起，取決於入學後的成績表現，「你期中期末不要倒數就不會」、「你很雷的話會，你要是拿書卷，大家只會稱讚你」、「進去考完試考爛才會」、「你不要看不起自己，也不要讓自己太爛，誰會看不起你」、「以我們系上而言繁星大多成績都在後段，但你只要認真，沒有人會特別放大檢視你的成績」、「不會啊，我繁星上現在當卷哥，大家都對我很好」。
不過，許多人表示，靠繁星上大學的學生通常都比較努力，更是書卷獎常客，「我考上的，但是比繁星的還爛，笑死」、「我們班成績墊底的是一般入學的學生」、「我們前幾名繁星的很卷呢」、「大學班上5個繁星生，4個是前段班（1個中段因為志不在此+修外系不填課），4個中有人是卷的常客」、「不會捏，繁星的都超認真的很佩服」。
▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言