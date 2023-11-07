113升大學高中英聽二試12月16日登場 明起開始受理報名
大考中心今天（11/7）指出，113學年高中英語聽力測驗第2次考試將於12月16日舉行，11月8日至14日開放受理報名。若考生2次英聽考試都均報名參加，屆時兩次成績可擇優使用。
大考中心表示，113學年英聽第二次考試將於12月16日舉行，但僅辦理上午場。報名日期自11月8日起至11月14日止，逾期不予受理。考生若曾報考「英聽測驗第一次考試」，則兩次英聽測驗考試成績擇優使用。
大考中心也表示，高中三年級在學學生應一律經由就讀學校辦理集體報名；其他具備報考資格者，可委託經政府立案且已獲得大考中心發給集體報名單位代碼的補習班報名，亦可自行個別網路報名。若未於規定期限內辦理報名及繳費，即視為未完成報名手續，逾期不受理補辦報名或繳費，並不得參加考試。
大考中心也說，完成報考「英聽測驗第二次考試」的考生，應於報名期間內至大考中心網站113高中英語聽力測驗「試務專區」，確認報名資料。考生如發現姓名及考試地區等項目，有任一項與原報名資料不同者，務必於報名期間內在系統直接更正。集體報名者由集體報名單位更正，個別報名者請自行更正。
大考中心也表示，英聽測驗預備時間為10分鐘，考試說明及正式考試為50分鐘，合計60分鐘，考試開始鈴聲響畢後即不得入場。英聽測驗成績採等級制，由高至低分為A、B、C、F共計4等級，成績單將提供考生測驗等級及各題型作答表現。
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