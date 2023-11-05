文科寒冬 5年停招整併逾50案

繼世新中文系研擬一一四學年停招，本報再掌握，全台首間台文系、真理大學台文系近期也研議停招。校方證實，一一一學年該系註冊率僅約四成六，正研議轉型停招，屆時將於校務會議討論去留。根據教育部統計，藝術及人文領域科系所近五學年，已有四十五科系所停招，學者認為，人文學科學生缺乏舞台，確實是需面對的課題。

根據教育部統計，自一○九至一一三學年，大學日間部學士至博士班藝術及人文領域科系，有四十五案停招，另有九案整併，截至一一三學年，僅剩逾八百個。

此外，大專校院概況統計也指出，人文學門從一○六學年至一一一學年，學生減少二千人；外語學門更少了一點六萬人；反之，資訊通訊科技學門則略增三千人。

東吳大學哲學系教授陳瑤華直言，高教面臨國立大學擴張擠壓私校空間等難題，私立大學為求生，首波割捨的絕對是人文學科。政府若要兼顧學科均衡，應先改變壓縮私校的政策。

社會常以找不到對應職業質疑人文學科實用性。台灣中文學會副理事長曾守仁認為，高教也不應被直接想像或規畫成職業訓練所，應嘗試打造和職場、未來趨勢接軌的介面，部分課程以此轉型努力，使學生具備創造和彈性。

曾守仁說，人文學科學生考教職、研究員，是所學即用的代表；另一面向則是嘗試學以致用，接軌其他領域、找到表現的場域，例如近年國科會舉辦ＡＩ機器人競賽，找了三位中文專家擔任評審，協助檢核ＡＩ字句理解能力、訊息正確性，現今也有中文專家從事ＡＩ語言訓練師。

師大國文系教授鍾宗憲則表示，人文學科難題在於一直嘗試教學生知識，但缺少讓學生表現的機會，那當然招不到學生。

鍾宗憲說，大學主軸仍在於學養深造，課程或辦學方向不應全然走向職業訓練，但應要把能展現所學的管道列為部分課程。人文學科面對危機也是轉機，應該藉此建立一套新的認知跟論述。